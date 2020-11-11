Cumhurbaşkanlığı Dijital Dönüşüm Ofisi tarafından Siber Farkındalık Ayı etkinlikleri kapsamında düzenlenen Siber Zekâ Bilgi Yarışması sonuçlarına ilişkin açıklama geldi. İlkokul, ortaokul ve lise kademesindeki öğrencilerin siber farkındalık düzeylerini arttırma amacıyla düzenlenen Siber Zeka Bilgi Yarışması Lise grubunun da tamamlanmasıyla sonuçlandı. Siber Zeka Bilgi Yarışması kazananları belli oldu mu? Siber Zeka Bilgi Yarışması sonuçları ne zaman açıklanacak?

SİBER ZEKA BİLGİ YARIŞMASI NEDİR?

umhurbaşkanlığı Dijital Dönüşüm Ofisi, siber güvenlik alanında eğitim ve farkındalık faaliyetleri çalışmalarına bir yenisini ekliyor. Başkan Dr. Ali Taha Koç konuşmasında yeni projenin çıkış noktası olarak siber güvenlik zincirinin en zayıf halkası insanı işaret etti. Zincirin diğer halkaları ne kadar gelişmiş ve güçlü olursa olsun en zayıf halkayı güçlendirmeden siber güvenlik alanında hedeflenen neticeleri almanın imkânsız olduğunu belirten Sn. Koç, siber güvenlik bilincine sahip bireylerin büyük öneme sahip olduğunu dile getirdi ve siber güvenlik konusundaki eğitim ve farkındalık faaliyetlerinin bir parçası olarak düzenlenen yarışmaların bu konuda önemli bir etkiye sahip olduğunu vurguladı.

Cumhurbaşkanlığı Dijital Dönüşüm Ofisi olarak Siber Farkındalık Ayı etkinlikleri kapsamında düzenlenen Siber Zekâ Bilgi Yarışması ile ilkokul, ortaokul ve lise kademesindeki öğrencilerin siber farkındalık düzeylerini arttırmayı hedeflendiklerini dile getiren Sn. Koç, gençlerin bu alanda yeterlilik kazanmasına ayrıca önem verdiklerini vurguladı: “Siber Güvenlikte Milli Ruh sloganıyla çıktığımız bu yolda, gelecekte ulusal siber güvenliğimizi emanet edeceğimiz siz çocuklarımızın bu alanda yeterlilik kazanmasına önem veriyoruz.”

Konunun uzmanları tarafından öğrenciler için siber güvenlik konularını kapsayacak şekilde 10 soruluk bir testin hazırlandığını belirten Başkan Koç, testi olabildiğince eğlenceli ve bilgilendirici olacak şekilde hazırlamaya gayret ettiklerini ve başarılı olanları sürpriz hediyelerin beklediğini dile getirdi: siberzeka.cbddo.gov.tr sayfasında her eğitim kademesi için; siber güvenlik konularını kapsayan 10 soruluk eğlenceli bir test bulunuyor. En çok doğru cevabı en kısa sürede veren öğrencilerimiz, ofisimiz tarafından hazırlanan sürpriz hediyelerin sahibi olacak.”

SİBER ZEKA BİLGİ YARIŞMASI NE ZAMAN?

Başkan Koç, 20 Ekim Salı günü başlayacak yarışma için öğretmelerin desteğinin de büyük bir öneme sahip olduğuna vurgu yaptı: “Siber güvenlik bilincini çocuklarımıza aşılayabilmek için öğretmenlerimizin desteği şart. Millî Eğitim Bakanlığı’nın da desteğiyle olabildiğince çok katılımcıya ulaşmayı hedeflediğimiz Siber Zekâ Bilgi Yarışması’na 20 Ekim Salı günü İlkokul kademesi ile başlıyoruz. Ay sonuna kadar devam edecek olan yarışmamıza ilkokul öğrencileri 20-23 Ekim, ortaokul öğrencileri 24 – 27 Ekim ve lise öğrencileri ise 28 – 31 Ekim tarihleri arasında siberzeka.cbddo.gov.tr adresinden giriş yaparak katılabilirler.”

SİBER ZEKA BİLGİ YARIŞMASI SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Siber Zeka Bilgi Yarışması kazanları ve sürpriz ödülleri 13 Kasım Cuma günü saat 14.00'te, Cumhurbaşkanlığı Dijital Dönüşüm Ofisi sosyal medya hesaplarından yayınlanacak.