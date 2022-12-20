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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Sıcak gelişme! Fenerbahçe'nin Rossi için istediği rakam

Flamengo'nun çok istediği Diego Rossi için Fenerbahçe'nin ne kadar bonservis talep ettiği ortaya çıkarken görüşmelerin devam ettiği bildirildi

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  • Sıcak gelişme! Fenerbahçe'nin Rossi için istediği rakam

    Fenerbahçe'de transferde sıcak gelişmeler yaşanmaya devam ediyor.
  • Sıcak gelişme! Fenerbahçe'nin Rossi için istediği rakam

    Brezilya ekibi Flamengo geçen sezondan beri peşini bırakmadığı Fenerbahçe'nin yıldız ismi Rossi için bir kez daha Sarı-Lacivertliler'in kapısını çaldı. 
  • Sıcak gelişme! Fenerbahçe'nin Rossi için istediği rakam

    Brezilya basını, Rossi için Flamengo'nun 8 milyon euroluk bir teklifte bulunduğunu, buna karşılık Fenerbahçe'nin 15 milyon euro fiyat belirlediğini yazdı. 
  • Sıcak gelişme! Fenerbahçe'nin Rossi için istediği rakam

    Flamengo yönetiminin mevcut kadrodaki sözleşmesi biten oyuncuların mukavelelerini yenilemek için çalışmalarını sürdürürken, bir yandan da Rossi'nin transferi için girişimlerde bulunduğu kaydedildi. 
  • Sıcak gelişme! Fenerbahçe'nin Rossi için istediği rakam

    Kadroda yeniden yapılanmaya giden Flamengo'nun, Fenerbahçe ile yürüttüğü müzakerelerin ekonomik farklar nedeniyle zor ilerlediği de belirtildi.
  • Sıcak gelişme! Fenerbahçe'nin Rossi için istediği rakam

    26 ARALIK'A KADAR SÜRE VAR

    Flamengo'nun 26 Aralık'a kadar federasyona yeni sezon kadrosunu bildirmek için vakti olduğu ve bu nedenle elini çabuk tuttuğu da belirtildi. 
  • Sıcak gelişme! Fenerbahçe'nin Rossi için istediği rakam

    Teknik direktör Pereira'nın bu transferde ısrarcı olduğunun da altı çizildi. 
  • Sıcak gelişme! Fenerbahçe'nin Rossi için istediği rakam

    F.Bahçe'de bu sezon 11'de şans bulamayan 24 yaşındaki golcü tüm kulvarlarda 22 maçta bin 104 dakika görev aldı. 

     
  • Sıcak gelişme! Fenerbahçe'nin Rossi için istediği rakam

    Rossi, 3 gol, 7 asistlik performans gösterdi.
  • Sıcak gelişme! Fenerbahçe'nin Rossi için istediği rakam

    Fenerbahçe'ye Los Angeles FC'den kiralık olarak transfer edilen Rossi'nin sonrasında bonservisi de alınmıştı.
  • Sıcak gelişme! Fenerbahçe'nin Rossi için istediği rakam

    Sarı-lacivertliler, bu transfer için ABD ekibine 5.5 milyon Euro ödemişti.
  • Sıcak gelişme! Fenerbahçe'nin Rossi için istediği rakam

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