Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Yerel Haber Hattı 0536 266 79 69
KONUŞMAYI BAŞLAT
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Sıcak yaz günlerinde içinizi ferahlatacak 5 şekersiz içecek tarifi!

Yaz aylarında hem formunuzu korumanıza yardımcı olacak hem de serinletecek en sevilen 5 şekersiz içecek tarifini sizler için derledik

ABONE OL
HABERTURK.COM
  • Sıcak yaz günlerinde içinizi ferahlatacak 5 şekersiz içecek tarifi!

    1. ŞEKERSİZ LİMONATA

    Yaz aylarının en sevilen içeceklerinden birisi olan limonatayı şekersiz yaparak daha sağlıklı hale getirebilirsiniz. 

    Malzemeler:

    6 adet limon

    2 adet portakal

    5 bardak soğuk su

    12 adet nane yaprağı

    1 adet yeşil elma

    Tatlandırmak için isteğe göre bal

    Yapılışı:

    Limonların ve portakalların kabuklarını rendeleyin ancak rendelerken beyazını almayın yoksa acı olur. Ardından kabukları ayrı bir kaba alın. Dilimlenmiş limon ve portakalları kabuklarla karıştırın. Üzerine bak ekleyin ve meyvelerin suyu çıkana kadar ovalayın. Karşımı süzgeçten geçirin ve üzerine soğuk suyu ile naneyi ekleyin.

     
  • Sıcak yaz günlerinde içinizi ferahlatacak 5 şekersiz içecek tarifi!

    2. BUZLU KAHVE

    Sıcak havalarda soğuk kahve vazgeçilmez içeceklerden birisi. Öncelikle filtre kahveyi buz kalıplarına doldurup dondurun. Ardından dilediğiniz miktarda buzlu kahveyi bardağa doldurun. Üzerine süt veya ekstra buz ilave edebilirsiniz. Yumuşak içimli olmasını isterseniz bardağın yarısından fazlasına süt koyun.

     
  • Sıcak yaz günlerinde içinizi ferahlatacak 5 şekersiz içecek tarifi!

    3. ŞEKERSİZ ÇİLEKLİ SMOOTHİE

    Şekersiz çilekli smoothie için malzemeler:

    1 su bardağı taze çilek

    1 su bardağı yoğurt

    1 su bardağı badem sütü

    1 tatlı kaşığı bal 

    Buz

    Yapılışı

    Öncelikle tüm malzemeleri blendırdan geçirin. Ardından son adımda buzu ekleyin ve soğumaya bırakın.

     
  • Sıcak yaz günlerinde içinizi ferahlatacak 5 şekersiz içecek tarifi!

    4. SOĞUK ÇAY

    Klasik soğuk çayı şekersiz yapmak hem formda kalmanızı sağlayacak hem de yazın favori içeceklerinizden olacak. 

    Malzemeler:

    7 adet sallama çay ya da 6 tatlı kaşığı siyah çay

    1 adet orta boy limon

    9 su bardağı su

    Yapılışı:

    İlk olarak bir demliğe çayı ekleyin ve üzerine limon rendeleyin. Ardından kaynayan 9 bardak suyu çay ve limon kabuğunun üzerine aktarın. 5 dakika demlendikten sonra çayı süzün ve buzdolabında bekletin. Soğuduktan sonra buz ve limon parçaları ilave edin.

     
  • Sıcak yaz günlerinde içinizi ferahlatacak 5 şekersiz içecek tarifi!

    5. YEŞİL ÇAY MOJİTO

    Yeşil çaylı ferah ve fit bir tarif hazırlamak isterseniz yeşil çaylı mojito tam sizlik. 

    Malzemeler:

    1 bardak yeşil çay (soğutulmuş)

    Yarım limon suyu

    Bir avuç taze nane yaprağı

    Soda ve buz

    Yapılışı:

    Yeşil çayı, limon suyunu ve taze naneyi bir bardağa ekleyin. Tüm malzemeleri karıştırın, ardından soda ekleyin, en son buzu içerisine ekleyip servis edin.

Haberi Hazırlayan : Kübra Çorluk
Sayfa Yükleniyor..

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.