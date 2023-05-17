1. ŞEKERSİZ LİMONATA

Yaz aylarının en sevilen içeceklerinden birisi olan limonatayı şekersiz yaparak daha sağlıklı hale getirebilirsiniz.

Malzemeler:

6 adet limon

2 adet portakal

5 bardak soğuk su

12 adet nane yaprağı

1 adet yeşil elma

Tatlandırmak için isteğe göre bal

Yapılışı:

Limonların ve portakalların kabuklarını rendeleyin ancak rendelerken beyazını almayın yoksa acı olur. Ardından kabukları ayrı bir kaba alın. Dilimlenmiş limon ve portakalları kabuklarla karıştırın. Üzerine bak ekleyin ve meyvelerin suyu çıkana kadar ovalayın. Karşımı süzgeçten geçirin ve üzerine soğuk suyu ile naneyi ekleyin.