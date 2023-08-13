Sıcaklarda risk artıyor! Salmonella bakterisine dikkat!

Salmonella bakterisine dikkat! Sıcak yaz günleri besinlerin daha hızlı bozulmasına neden oluyor. Salmonella bakterisini barındıran yiyecekler de zehirlenmelere ve daha ciddi sağlık sorunlarına yol açabiliyor. Salmonellanın en sık besinlerden bulaştığını belirten Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı Dr. Şirin Seçkin, burada en riskli yiyeceklerin et, yumurta, tavuk, pastörize olmamış süt ve süt ürünleri, iyi yıkanmamış meyve ve salata, midye ve diğer deniz kabukluları olduğunu söyledi

Sudan, buzdan ve besinlerden kolayca bulaşan salmonella, bağırsak sistemini etkileyen yaygın bir bakteriyel hastalık olup ciddi dehidrasyona neden olabilir ve acil tıbbi müdahale gerektirebilir.

Salmonella enfeksiyonu olan bazı kişilerde hiçbir belirti görülmezken, çoğu kişide de maruziyetten sonra ishal, ateş ve mide (karın) krampları gelişiyor. Çoğu sağlıklı insan özel bir tedaviye ihtiyaç duymadan birkaç gün ila bir hafta içinde iyileşiyor.

BESİN ENDÜSTRİSİ İÇİN ÇOK ÖNEMLİ BİR TEHDİT

Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı Dr. Şirin Seçkin, "Salmonella, besin endüstrisinde çok önemli bir tehdit oluşturuyor. Tüm dış etkenlere adapte olabilen salmonella, sudan, buzdan ve besinlerden kolaylıkla bulaşabiliyor. Bu aralar artmasının nedeni kalabalık yaşam alanları, su yetersizliği, küresel ısınma ve hijyen bozukluğu denilebilir. Daha az gelişmiş ülkelere ya da bölgelere seyahat etmek de en sık hastalanma yoludur. Besin endüstrisi için büyük bir tehlikedir; çünkü salgınlara yol açabiliyor" dedi.

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SALMONELLA EN SIK NASIL BULAŞIYOR?

Dr. Seçkin, "Öncelikle et, yumurta, tavuk, pastörize olmamış süt ve süt ürünleri, krema, iyi yıkanmamış meyve ve salata, midye ve diğer deniz kabuklularından bulaşabiliyor. Hayvanlardan, bebek mamalarından, köpek mamalarından da salgınlar oluşabiliyor. Norovirüsten sonra en sık ikinci besinle bulaşan salgın etkenidir. Her çeşit besinin hijyen koşullarına dikkat edilmezse salmonella içerebildiği unutulmamalıdır" diye konuştu.

Salmonella içeren besini yedikten 6-72 saat sonra şikayetlerin başladığını aktaran Dr. Seçkin, "Hastanın ishal, kusma ve karın ağrısı 3 günden fazla sürerse mutlaka salmonella akla gelmelidir" dedi.

SALMONELLA BELİRTİLERİ

- İshal

- Mide (karın) krampları

- Ateş

- Mide bulantısı

- Kusma

- Üşüme

- Baş ağrısı

- Dışkıda kan

Dr. Seçkin, salmonellanın neden olduğu hastalığın hafif formunda 48 saat süren yüksek ateş, titreme, kas-eklem-baş ağrısı, kramplar şeklinde karın ağrısı olurken; bu enfeksiyonların bir kısmının tifoya yol açtığını kaydetti.

Dr. Seçkin, sözlerini şöyle sürdürdü: "Bakteriyi aldıktan 2 hafta sonra haftalarca düşmeyen ateş, döküntü, baş ağrısı, halsizlik, öksürük, kas-eklem ağrısı, mide bulantısı, kabızlık ya da ishal, iştahsızlık gelişir. İlk hafta ateş basamaklarla yükselir, belli bir düzeyde yüksek kalır ve tekrar yükselir. 2. hafta döküntü çok yüksek, ateş ve karın ağrısı başlar. 3. hafta hasta kötüleşir ve karın ağrısı ile çok şiddetli kanlı ishal başlar."

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TEDAVİ EDİLMEYEN TİFO ÖLÜME YOL AÇIYOR

Tifonun tedavi edilmediğinde hastaların üçte birinin ölümle sonuçlanacağını aktaran Dr. Seçkin, "Bağırsak kanseri, huzursuz bağırsak sendromu, bağırsak florasının bozulması. Ayrıca menenjit, kemik iltihabı, safra kesesi, aorta iltihabı gibi çeşitli organları da tutabilir" dedi.

NASIL KORUNABİLİRİZ?

Hijyenin çok önemli olduğunu söyleyen Dr. Seçkin, "Özellikle somon gibi balıkları, eti, tavuğu hazırlarken işlem sonrası mutfaktaki tezgah, bıçakları yıkamak, yemek yemeden önce el yıkamak, az gelişmiş bölgelerde kapalı su içmek, buz kullanmamak, kabuğu soyulmayan meyveleri tüketmemek, çiğ sebze-meyve yememek. Köpek mamalarını koyduktan sonra ya da dışkıları topladıktan sonra mutlaka el yıkamak çok önemlidir" dedi.