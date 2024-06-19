Şiddetli sağanakta yıldırım yangını!

Burdur'da yağışın hayatı olumsuz etkilediği Yeşilova ilçesinde yıldırım düşmesi sonucu 1 evde yangın çıktı, fırtına nedeniyle de 3 evin çatısı uçtu.

DHA'nın haberine göre Burdur'un Yeşilova ilçesinde dün etkili olan yağış ve fırtına hayatı olumsuz etkiledi.

EV KULLANILAMAZ HALE GELDİ

Orhaniye köyünde saat 19.00 sıralarında yıldırım düşmesi sonucu bir evde yangın çıktı. İhbar üzerine olay yerine giden itfaiye ekipleri alevleri söndürdü. Yangın nedeniyle ev kullanılamaz hale geldi. Çeltek köyünde de fırtınadan 3 evin çatısı uçtu. Olayda ölen ya da yaralanan olmadı.