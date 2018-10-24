Adıyaman kent merkezinde akşam saatlerinde etkili olan sağanak sonrası yaşanan sel nedeniyle bazı cadde ve sokaklarda, özellikle iş merkezleri önünde su birikintileri oluştu.

AA'nın haberine göre; kentin kuzeyinde yer alan Karadağ'ın eteklerindeki sel suları beraberinde taş, toprak ve ağaç dallarını sürükledi. Taşınan bu malzemelerden bazıları, TOKİ Konutları Yolu'ndaki mazgalların tıkanmasına, cadde ve sokakların adeta gölete dönmesine neden oldu.

Cadde ve sokaklarda bazı araçlar yolda ilerlemekte güçlük çekti. Adıyaman Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekipleri, rögarlardan taşan yağmur sularını tahliye etmeye çalıştı.

SELE KAPILAN 120 KÜÇÜKBAŞ HAYVAN ÖLDÜ

Samsat ilçesine bağlı Ovacık köyünde yaklaşık 20 dakika süren sağanak yaşamı olumsuz etkiledi. Köydeki ahırda bulunan 120 küçükbaş havyan, yağışın ardından sele kapılarak, öldü.

Sel sularıyla birlikte köyde bir ahırın duvarı çöktü, yollar, otomobil ve arı kovanları zarar gördü. Sağanak sonrası İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü ve jandarma ekipleri çalışma yaptı.

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