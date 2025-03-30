Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Gündem Hava Durumu Şiddetli yağış, toz taşınımı ve kuvvetli rüzgara dikkat! - Son dakika flaş açıklama! | Son dakika haberleri

        Şiddetli yağış, toz taşınımı ve kuvvetli rüzgara dikkat!

        Meteoroloji'den yapılan hava tahminlerine göre bayramın ilk günü ülkemizin büyük bölümünde şiddetli sağanak yağış bekleniyor. Toz taşınımı ve kuvvetli rüzgara da dikkat çekilen açıklamada önemli uyarılarda da bulunuldu

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 30.03.2025 - 09:29 Güncelleme: 30.03.2025 - 09:29
        ABONE OL
        ABONE OL
        Şiddetli yağış, toz taşınımı ve kuvvetli rüzgara dikkat!
        ABONE OL

        Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan tahminlere göre, ülkemiz genelinin parçalı ve çok bulutlu olması bekleniyor.

        Kırıkkale, Yozgat, Çankırı, Kırşehir ve Çorum illeri ile Kastamonu ve Sinop'un kıyı kesimleri dışında kalan tüm bölgelerin de yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

        Yağışların; Doğu ve Güneydoğu Anadolu'nun batısı, Sivas, Kayseri'nin doğu çevreleri, Osmaniye, Kahramanmaraş, Adıyaman, Kilis, Gaziantep ve Antalya'nın doğu kesimleri ile akşam saatlerinden itibaren Diyarbakır, Mardin, Batman, Siirt, Şırnak, Bingöl, Hakkari ve gece saatlerinde Adana çevrelerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

        Ülkemizin güneybatı ve doğu kesimlerinde toz taşınımı bekleniyor. Hava sıcaklığının yağışla birlikte 2 ila 6 derece azalacağı ancak ülkemiz genelinde mevsim normallerinin üzerinde seyretmeye devam edeceği tahmin ediliyor.

        REKLAM

        İstanbul

        Kısmen Güneşli 18°

        Ankara

        Parçalı bulutlu 19°

        İzmir

        Parçalı Bulutlu 18°

        Antalya

        Yağmurlu 15°

        Trabzon

        Yağmurlu 16°

        Bursa

        Yağmurlu 16°

        Adana

        Güneşli 22°

        Diyarbakır

        Yağmurlu 21°

        Gaziantep

        Yağmurlu 14°

        Ağrı

        Yağmurlu 18°

        KUVVETLİ YAĞIŞA DİKKAT

        Ülkemiz genelinde yerel olarak görülecek yağışların; Doğu ve Güneydoğu Anadolu'nun batısı, Sivas, Kayseri'nin doğu çevreleri, Osmaniye, Kahramanmaraş, Adıyaman, Kilis, Gaziantep ve Antalya'nın doğu kesimleri ile akşam saatlerinden itibaren Diyarbakır, Mardin, Batman, Siirt, Şırnak, Bingöl, Hakkari ve gece saatlerinde Adana çevrelerinde yer yer kuvvetli olması beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkati ve tedbirli olunması istendi.

        Rüzgârın da Doğu Karadeniz’in iç kesimleri, Doğu Anadolu ve Güneydoğu Anadolu'nun doğusunda kuvvetli ve yer yer kısa süreli fırtına (50-70 km/saat) şeklinde esmesi beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara tedbirli olunması gerektiği kaydedildi.

        Fotoğraf: AA

        ÖNERİLEN VİDEO
        #son dakika
        #hava durumu
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan bayram mesajı
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan bayram mesajı
        17 yaşındaki çocuğa kanlı infaz!
        17 yaşındaki çocuğa kanlı infaz!
        Boğmaca vakaları artışta!
        Boğmaca vakaları artışta!
        Suriye'de yeni kabine açıklandı
        Suriye'de yeni kabine açıklandı
        Kartal apolet söktü!
        Kartal apolet söktü!
        Kars'ta trafik kazası: 2 ölü, 5 ağır yaralı
        Kars'ta trafik kazası: 2 ölü, 5 ağır yaralı
        Galatasaray, 28 maç sonra mağlup!
        Galatasaray, 28 maç sonra mağlup!
        Litvanya'da kaybolan ABD askerleri aranıyor
        Litvanya'da kaybolan ABD askerleri aranıyor
        Adana'da yangın faciası
        Adana'da yangın faciası
        Dolmabahçe'de kırmızı kart çıktı!
        Dolmabahçe'de kırmızı kart çıktı!
        Gölde kaybolmuştu! Acı haber geldi
        Gölde kaybolmuştu! Acı haber geldi
        Urs Meier tartışmalı pozisyonları değerlendirdi
        Urs Meier tartışmalı pozisyonları değerlendirdi
        Zelenskiy Rusya'nın hava saldırılarına değindi
        Zelenskiy Rusya'nın hava saldırılarına değindi
        İşte Fenerbahçe ve Galatasaray'ın kalan maçları!
        İşte Fenerbahçe ve Galatasaray'ın kalan maçları!
        "Her şeye rağmen şampiyon olacağız"
        "Her şeye rağmen şampiyon olacağız"
        Bakan Şimşek'ten MASAK açıklaması
        Bakan Şimşek'ten MASAK açıklaması
        "Fenerbahçe'nin şansı artık yüzde 40'a çıktı!"
        "Fenerbahçe'nin şansı artık yüzde 40'a çıktı!"
        'SignalGate' meselesinde son durum
        'SignalGate' meselesinde son durum
        ABD'yi karıştıran gözaltı: Türk profesör görevden alındı
        ABD'yi karıştıran gözaltı: Türk profesör görevden alındı
        Tacı geri alındı
        Tacı geri alındı