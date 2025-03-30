Şiddetli yağış, toz taşınımı ve kuvvetli rüzgara dikkat!
Meteoroloji'den yapılan hava tahminlerine göre bayramın ilk günü ülkemizin büyük bölümünde şiddetli sağanak yağış bekleniyor. Toz taşınımı ve kuvvetli rüzgara da dikkat çekilen açıklamada önemli uyarılarda da bulunuldu
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan tahminlere göre, ülkemiz genelinin parçalı ve çok bulutlu olması bekleniyor.
Kırıkkale, Yozgat, Çankırı, Kırşehir ve Çorum illeri ile Kastamonu ve Sinop'un kıyı kesimleri dışında kalan tüm bölgelerin de yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
Yağışların; Doğu ve Güneydoğu Anadolu'nun batısı, Sivas, Kayseri'nin doğu çevreleri, Osmaniye, Kahramanmaraş, Adıyaman, Kilis, Gaziantep ve Antalya'nın doğu kesimleri ile akşam saatlerinden itibaren Diyarbakır, Mardin, Batman, Siirt, Şırnak, Bingöl, Hakkari ve gece saatlerinde Adana çevrelerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.
Ülkemizin güneybatı ve doğu kesimlerinde toz taşınımı bekleniyor. Hava sıcaklığının yağışla birlikte 2 ila 6 derece azalacağı ancak ülkemiz genelinde mevsim normallerinin üzerinde seyretmeye devam edeceği tahmin ediliyor.
KUVVETLİ YAĞIŞA DİKKAT
Ülkemiz genelinde yerel olarak görülecek yağışların; Doğu ve Güneydoğu Anadolu'nun batısı, Sivas, Kayseri'nin doğu çevreleri, Osmaniye, Kahramanmaraş, Adıyaman, Kilis, Gaziantep ve Antalya'nın doğu kesimleri ile akşam saatlerinden itibaren Diyarbakır, Mardin, Batman, Siirt, Şırnak, Bingöl, Hakkari ve gece saatlerinde Adana çevrelerinde yer yer kuvvetli olması beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkati ve tedbirli olunması istendi.
Rüzgârın da Doğu Karadeniz’in iç kesimleri, Doğu Anadolu ve Güneydoğu Anadolu'nun doğusunda kuvvetli ve yer yer kısa süreli fırtına (50-70 km/saat) şeklinde esmesi beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara tedbirli olunması gerektiği kaydedildi.
Fotoğraf: AA