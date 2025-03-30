Şiddetli yağış, toz taşınımı ve kuvvetli rüzgara dikkat!

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan tahminlere göre, ülkemiz genelinin parçalı ve çok bulutlu olması bekleniyor.

Kırıkkale, Yozgat, Çankırı, Kırşehir ve Çorum illeri ile Kastamonu ve Sinop'un kıyı kesimleri dışında kalan tüm bölgelerin de yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

Yağışların; Doğu ve Güneydoğu Anadolu'nun batısı, Sivas, Kayseri'nin doğu çevreleri, Osmaniye, Kahramanmaraş, Adıyaman, Kilis, Gaziantep ve Antalya'nın doğu kesimleri ile akşam saatlerinden itibaren Diyarbakır, Mardin, Batman, Siirt, Şırnak, Bingöl, Hakkari ve gece saatlerinde Adana çevrelerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

Ülkemizin güneybatı ve doğu kesimlerinde toz taşınımı bekleniyor. Hava sıcaklığının yağışla birlikte 2 ila 6 derece azalacağı ancak ülkemiz genelinde mevsim normallerinin üzerinde seyretmeye devam edeceği tahmin ediliyor.