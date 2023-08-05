Sierra Leone nerede, hangi kıtada yer alır? Sierra Leone başkenti, bayrağı, nüfusu, para birimi, şehirleri ve saat farkı nedir? Çok sayıda aslana ev sahipliği yapması sebebiyle, kendilerine Portekizliler tarafından bu isim verilmiş olan Sierra Leone, 1961 yılında İngiltere'den ayrılarak bağımsızlığını kazanmıştır. Tropikal bir iklimin yaşanmasından ötürü özellikle kıyı kesimlerinin bol yağış aldığı Sierra Leone'de önemli miktarlarda elmas ve demir madenleri de bulunmaktadır. Ekonomisi de hem tarımsal faaliyete hem de bu madenlerin işlenmesine dayanan Sierra Leone hangi kıtada yer almaktadır? Sierra Leone başkenti neresidir?

Çok sayıda etnik grubu bünyesinde barındırmakta olan Sierra Leone’de genç nüfusun toplam nüfusa oranı da oldukça yüksektir. Toplumun çoğunun kırsal kesimde yaşamakta olduğu Sierra Leone nüfusu kaç kişiden meydana gelmektedir? Sierra Leone bayrağının anlamı nedir? İşte, tüm detaylar…

Sierra Leone Nerede?

Sierra Leone hangi kıtada yer almaktadır diye bir sorul yöneltildiğinde verilecek cevap Afrika kıtası olacaktır. Afrika’nın batısındaki bir ülke olan Sierra Leone; kuzey ve doğuda Gine, güneyde Liberya, batıda ise Atlantik Okyanusu ile çevrelenmiştir.

MS. 8. yüzyılda çevre bölgelerden gelen kabileler ile tarihi başladığı düşünülen Sierra Leone; 15. yüzyıldan itibaren sömürgecilik faaliyetleri ile yüz yüze gelmiştir. 15. yüzyılda bölgeye gelen Portekizliler bölgeyi, altın, fildişi ve köle ticaretinin merkezlerinden bir tanesi konumuna getirmişler ve bu durum 18. yüzyıla kadar devam etmiştir. 18. Yüzyıldan itibaren bölgede İngiltere’nin etkinliğinin artması sonucu Sierra Leone’yi İngiltere kontrol etmeye başlamış ve Sierra Leone’nin bağımsızlığını kazandığı 1961 tarihine kadar devam etmiştir. 1951 yılında ülkede yapılan yeni anayasaya uygun olarak seçimler yapılmış ve 1961 senesinde ise Sierra Leone bağımsızlığını ilan etmiştir.

REKLAM

Sierra Leone Başkenti

Bir Batı Afrika ülkesi olan Sierra Leone’nin başkenti Freetown’dur. Başkent olmasının yanı sıra ülkenin en büyük şehri de olan Freetown, 1792 yılında İngiltere tarafından kurulmuştur. Atlantik kıyısında olması sebebiyle hem Afrika’nın hem de Sierra Leone’nin en önemli liman kenti konumunda olan bu başkent, elmas ve gıda ihracatında çok önemli bir yere sahiptir. Ekonomisi genel olarak sahip olduğu limana endeksli olan Freetown bu konumusu sebebiyle ülke ekonomisi içinde çok büyük bir önem teşkil etmektedir.

Sierra Leone Nüfusu

2023 yılı için yapılan nüfus projeksiyonlarına göre Sierra Leone’nin nüfusunun 8 milyon 800 bin kişiden meydana geldiği tahmin edilmektedir. 18 farklı etnik gruba ev sahipliği yapan Sierra Leone’de, nüfus içindeki en büyük etnik unsur ise Mende ve Temne halklarıdır. Sierra Leone’nin kuzey ve güneyinde yaşamakta olan bu gruplar dışında Sierra Leone nüfusu içinde Limba, Pöller ve Creole gibi farklı gruplar da varlığın sürdürmektedir. Resmi dil olarak İngilizcenin konuşulduğu Sierra Leone’de hâkim olan dini inanç ise İslamiyet’tir.

REKLAM

Sierra Leone Para Birimi

Sierra Leone’de kullanılan resmi para biriminin ismi Sierra Leone leonesidir. 1964 yılında Sierra Leone Bankası tarafından basılarak dolaşıma sokulan bu para biriminin uluslararası arenadaki kodu ise SLL’dir.

Sierra Leone Bayrağının Anlamı

1961 yılında kabul edilerek kullanılmaya başlanan Sierra Leone bayrağı; yeşil, beyaz ve mavi renkten oluşturulmuş, üç eşit yatay şeritten meydana gelmektedir. Bayrağın en üst kısmında yer alan yeşil renk ülkesinin doğal güzelliğini ve yeraltı kaynaklarını, beyaz renk birlik ve beraberliği, mavi renk ise Sierra Leone halkının umudunu temsil etmektedir.

Sierra Leone Şehirleri

Sierra Leone’de toplam 32 şehir bulunmaktadır ve bu şehirler arasında öne çıkanlar şu şekildedir:

Freetown

Bo

Kenema REKLAM

Makeni

Koidu

Sierra Leone Türkiye Saat Farkı

Sierra Leone ile Türkiye yerel saati arasında 3 saatlik bir fark bulunmaktadır ve Türkiye yerel saati Sierra Leone’den 3 saat daha ileridedir.

ÖNERİLEN VİDEO