Somali nerede, hangi kıtada yer alır? Somali başkenti, bayrağı, nüfusu, para birimi, şehirleri ve saat farkı nedir? Antik Çağ'da önemli bir ticaret noktası olan ve Baharatlar Ülkesi olarak isimlendirilen Somali, 1960 tarihinde bağımsızlığını kazanmış genç bir ülkedir. Kuzeyi oldukça dağlık olan ve güneye gidildikçe alçalan bir arazi yapısına sahip olan Somali'de, oldukça kurak ve sıcak bir tropikal iklim görülmektedir. Bitki ve yabani hayvan çeşitliliği açısından oldukça zengin bir ülke olan Somali'de, ekonominin neredeyse tamamı hayvancılık ve tarımsal faaliyete dayalıdır. Dünyanın en yoksul ülkeleri arasında yer alan Somali hangi kıtada yer almaktadır? Somali başkenti neresidir?

Nüfusunun büyük bir Somalilerden meydana gelen Somali’de, göçebe olarak yaşamını sürdüren topluluklar da yaşamaktadırlar. Peki, Somali nüfusu kaç kişiden meydana gelmektedir? Somali para birimi nedir? İşte, tüm detaylar…

Somali Nerede?

Somali hangi kıtada yer almaktadır sorusunun cevabı, Afrika kıtası olacaktır. Kıtanın doğusunda ve Afrika Boynuzu olarak adlandırılan coğrafyada yer alan bir ülke olan Somali; kuzeyde Aden Körfezi ve Yemen, batıda Etiyopya, doğuda Hint Okyanusu güneybatıda ise Kenya ile komşudur.

10. yüzyılda Müslümanlara bu bölgeye gelmesiyle İslamiyet ile tanışan Somali’de bir Habeşistan Krallığı kurulmuş ve devlet 16. yüzyılın ortalarından itibaren ise Osmanlı Devleti idaresi altına girmiştir. Osmanlı Devleti döneminde Habeş Eyaleti ismi verilerek yönetilen bu coğrafyanın batılı sömürgeciler tarafından ele geçirilmesi ise 1800’lerin sonlarından gerçekleşmiştir. Önce 1884 yılında İngiltere, ardından ise 1887 yılında İtalya tarafından sömürgeleştirilen Somali’nin bağımsızlığını kazanması ise 1960 yılında mümkün olmuştur. Ülke topraklarının kuzeyinde kurulan Britanya Somali’si ile güneyinde kurulan İtalyan Somali’si 1960 yılında birleşerek bağımsız Somali devletini kurmuşlardır.

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Somali Başkenti

Doğu Afrika’da yer alan Somali’nin başkenti Mogadişu’dur. Hint Okyanusu kıyısında yer alan bir şehir olan Mogadişu; başkent olmasının yanında ülkenin en büyük şehri olmasıyla da dikkat çekmektedir. 1960 yılında Somali’nin bağımsızlığını ilan etmesinin ardından başkent olarak ilan edilen ve “Hint Okyanusu’nun Beyaz İncisi” olarak tanıtılan Mogadişu, Somali’nin en büyük limanına da ev sahipliği yapmaktadır.

Somali Nüfusu

2023 yılı için yapılan nüfus tahminlerine göre, Somali’nin mevcut nüfusunun 18 milyon 168 bin kişiden meydana geldiği tahmin edilmektedir. Yıllık nüfus artışının %3 dolaylarında olduğu Somali’den nüfusun büyük bir bölümü ise Somalili halktan meydana gelmektedir. Bunun yanında diğer Afrikalı halklar, Araplar, Hintliler ve az da olsa Pakistanlılara da ev sahipliği yapan Somali’de, nüfusun yaklaşık %90’ı çiftçilik ve hayvancılık ile geçiminin sağlamaktadır. Somalice ve Arapçanın resmi dil olarak kabul edildiği Somali’de hâkim olan dini inanç ise İslamiyet’tir ve halkın neredeyse tamamı İslamiyet dinine inanmaktadır.

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Somali Para Birimi

Somali’de kullanılan resmi para biriminin ismi Somali şilinidir. İlk kez 1962 yılında Somali Merkez Bankası tarafından basılarak kullanılmaya başlanan bu para biriminin uluslararası finans piyasasındaki kodu ise SOS’tur.

Somali Bayrağının Anlamı

1954 yılında alınan bir kararla ülkenin resmi bayrağı olarak ilan edilen Somali bayrağı; gök mavi bir zeminin üzerinde yer alan beş köşeli bir beyaz yıldızdan meydana gelmektedir. Sahip olduğu mavi rengi; Birleşmiş Milletlerin, Somali’nin bağımsızlığını kazanmasındaki rolü sebebiyle BM bayrağından alan Somali bayrağındaki yıldız ise Kenya, Cibuti, Etiyopya ile Britanya Somali’si ve İtalya Somali’sinde yaşayan Somalili halkı temsil etmektedir.

Somali Şehirleri

637.657 kilometrekarelik bir yüzölçümüne sahip olan Somali’de toplam 54 şehir yer almaktadır. Bu şehirler arasında öne çıkanlar ise şu şekildedir:

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Mogadişu

Hargeysa

Ceelbuur

Boorama

Afgooye

Somali Türkiye Saat Farkı

Somali ile Türkiye’de kullanılan yerel saatler arasında herhangi bir fark bulunmamaktadır.

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