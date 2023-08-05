Sudan Nerede, Hangi Kıtada Yer Alır, Başkenti, Para Birimi, Şehirleri ve Saat Farkı Nedir?

Sudan Nerede, Hangi Kıtada Yer Alır, Başkenti, Para Birimi, Şehirleri ve Saat Farkı Nedir?

Sudan nerede, hangi kıtada yer alır? Sudan başkenti, bayrağı, nüfusu, para birimi, şehirleri ve saat farkı nedir? Dünyanın en eski yerleşim yerlerinden bir tanesi üzerinde kurulmuş olan Sudan, 1956 yılında Mısır ve İngiltere'den ayrılarak bağımsızlığını kazanmış bir devlettir. Yükseklikleri 3000 metreye varan dağlar ve tepeler ile bu yükseltilerin meydana getirdiği vadilerden meydana gelen Sudan'da tropikal bir iklimin etkileri görülmektedir. Sahip olduğu bitki örtüsü yağışlara bağlı olarak bölgesel olarak farklılık gösterebilen Sudan; krom, altın ve bakır gibi yeraltı kaynakları açısından da oldukça zengindir. Peki, Sudan hangi kıtada yer almaktadır? Sudan başkenti neresidir?

Dünyanın en seyrek nüfuslarından bir tanesi sahip olan Sudan, birden fazla etnik gruba da ev sahipliği yapmaktadır. Yıllık artış hızının da %4 civarlarında olduğu bilinen Sudan nüfusu kaç kişiden meydana gelmektedir? Sudan bayrağının anlamı nedir? İşte, tüm detaylar…

Sudan Nerede?

Sudan hangi kıtada yer almaktadır sorusunun cevabı Afrika kıtasıdır. Kuzeydoğu Afrika’da yer alan ve sahip olduğu yüzölçümü açısından Afrika kıtasının en büyük ülkelerinden bir tanesi olan Sudan; kuzeyde Mısır, doğuda Etiyopya ve Kızıldeniz, güneyde Uganda ve Zaire, batıda ise Çad, Libya ve Orta Afrika Cumhuriyeti ile komşudur.

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Dünyanın en eski yerleşim yerlerinden bir tanesi olan Sudan’da 1200’lü yılların ortasından itibaren İslamiyet yayılmaya başlamıştır. 18. Yüzyıla kadar birbirinden farklı olan birçok Mısırlı kabile tarafından yönetilen Sudan, 1821 tarihinde ise tamamen Mısır valisi Kavalalı Mehmed Ali Paşa’nın kontrolü altına girmiştir. 1899 yılında bölgeye İngilizlerin gelmesiyle İngiltere’nin kontrolü altına giren Sudan’ın bağımsızlığı kazanması ise 1956 yılında mümkün olmuştur. 1955 yılından itibaren Mısır ve İngiltere’ye karşı verilen bağımsızlık mücadelesi 1956 senesinde sona ermiş ve Sudan bu tarihte bağımsız bir devlet olarak tarih sahnesindeki yerini almıştır.

Sudan Başkenti

Kuzeydoğu Afrika’da yer alan Sudan’ın başkenti, Hartum’dur. Başkent olmasının yanında ülkenin en büyük ikinci şehri de olan Hartum, 1821 yılında Kavalalı İbrahim Paşa tarafından kurulmuştur. 1956’da Sudan’ın bağımsız olmasıyla da yeni kurulan bu devletin başkenti olarak ilan edilen Hartum; aynı zamanda ülkenin en önemli ekonomi ve ticaret merkezlerinden de biridir.

Sudan Nüfusu

2023 verilerine göre Sudan nüfusu 41 milyon 801 bin kişiden meydana gelmektedir. Arazi yapısı sebebiyle oldukça seyrek olarak dağılmış olan Sudan nüfusu içindeki en büyük etnik grup ise Araplardır. Nüfus içinde %70’lik bir orana sahip olduğu tahmin edilen Araplar dışında Beja, Fur ve Nubya halkları da Sudan içinde yaşamına devam etmektedir. Arapça ve İngilizcenin resmi dil olarak kabul edildiği Sudan’da halkın yaklaşık %90’ı ise Müslümandır. İslamiyet dışından kalan %10’luk kesim ise Hristiyanlık ve Animizm inancına mensuptur.

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Sudan Para Birimi

Sudan’da kullanılan resmi para biriminin ismi Sudan sterlinidir. 2007 yılında dolaşıma sokularak, daha önce kullanılmakta olan Sudan dinarının yerini alan bu para biriminin uluslararası alandaki kodu ise SDG’dir.

Sudan Bayrağının Anlamı

1970 yılından bu yana kullanılmakta olan Sudan bayrağı; kırmızı, beyaz ve siyahtan oluşturulmuş üç eşit yatay şerit ve bu şeritlerin hemen solunda yer alan yeşil bir üçgenden meydana gelmektedir. Bayrağın en üstünde yer alan kırmızı renk ülkenin verdiği bağımsızlık mücadelesini, beyaz renk barışı ve iyimserliği siyah renk de ülkenin içinde bulunduğu Afrika kıtasını temsil eder. Bayrağın solunda üçgen formunda yer alan yeşil ise İslamiyet’in rengidir.

Sudan Şehirleri

İdari açıdan 15 eyalete ayrılmış olan Sudan’da öne çıkan şehirler şu şekildedir:

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Hartum

Omdurman

Port Sudan

Vad Medeni

Nyala

Sudan Türkiye Saat Farkı

Sudan ile Türkiye arasında 1 saatlik bir fark bulunmaktadır ve Türkiye yerel saati Sudan’dan 1 saat daha ileridedir.

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