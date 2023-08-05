Tanzanya nerede, hangi kıtada yer alır? Tanzanya başkenti, bayrağı, nüfusu, para birimi, şehirleri ve saat farkı nedir? 1964 yılında Tanganika ve Zengibar adından iki farklı devletin birleşmesi neticesinde kurulan Tanzanya ya da resmi adıyla Tanzanya Birleşik Devletleri; insanlık tarihinden en eski yerleşim yerlerinden bir tanesidir. Yüksek yayla, alçak yayla ve kıyı olmak üzere coğrafi açıdan üç farklı bölgeden meydana gelen Tanzanya'da tropikal bir iklim hüküm sürmektedir. Farklı bölgelerinde farklı bitki türlerinin yetiştiği, yeraltı kaynakları açısından da oldukça zengin olan Tanzanya hangi kıtada yer almaktadır? Tanzanya başkenti neresidir?

100’den fazla etnik grubu bünyesinde barındıran Tanzanya’da genç nüfusun, toplam nüfusa olan oranı ise yaklaşık %65’tir. Oldukça genç olan Tanzanya nüfusu kaç kişiden meydana gelmektedir? Tanzanya para birimi nedir? İşte, tüm detaylar…

Tanzanya Nerede?

Tanzanya hangi kıtada yer almaktadır diye sorulduğunda verilecek cevap Afrika kıtası olacaktır. Afrika’nın doğusundan Göller Bölgesi olarak isimlendirilen coğrafyada yer alan Tanzanya; kuzeyde Kenya ve Uganda, kuzeybatıda Ruanda ve Burundi, batıda Kongo, güneyde Mozambik, doğuda ise Hint Okyanusu ile çevrelenmiştir.

Dünyanın en eski yerleşim alanlarından bir tanesi olan Tanzanya; 16. yüzyıldan itibaren sömürgecilik faaliyetlerinin hedefi olmuştur. 16. yüzyılda bölgeye gelen Portekizliler, ilerleyen yıllarda Tanzanya Birleşik Devletleri’ni oluşturacak olan Zengibar ve Tanganika’yı ele geçirmişler ve bu coğrafyaya 2 asır boyunca hâkim olmuşlardır. Tanzanya’nın Portekiz’den sonra, bir kez daha sömürgecilik ile karşı karşıya kaldığı dönem ise 19. yüzyılın sonudur. Bu tarihten sonra öne Almanya daha sonra ise İngiltere tarafından idare edilen Tanzanya’nın bağımsızlığını kazanması ise 1964 yılında mümkün olmuştur. 24 Nisan 1964 tarihinde Zengibar ile Tanganika birleşmiş ve Tanzanya Birleşik Devletleri kurulmuştur.

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Tanzanya Başkenti

Bir Doğu Afrika ülkesi olan Tanzanya’nın başkenti, Dodoma’dır. Aynı zamanda ülkenin en büyük ikinci şehri de olan Dodoma, Tanzanya’nın orta kesiminde yer almaktadır. 1964’ten sonra ülkenin başkenti olarak ilan edilen Darüsselam yerine, 1996 yılında başkent olarak ilan edilen Dodoma; 1907 tarihinde Almanya tarafından kurulmuştur. Sıcak ve kurak bir iklimin etkisi altında kalan ve bu iklime uygun olarak bozkırlarla çevrelenmiş olan Dodoma şehri, aynı zamanda uluslararası bir havalimanına da sahiptir.

Tanzanya Nüfusu

2023 verilerine göre Tanzanya’nın nüfusu, 56 milyon 318 bin kişiden meydana gelmektedir. 120’den fazla etnik unsura da ev sahipliği yapan Tanzanya’da, halkın büyük bir kısmı kabileler şekilde yaşamaktadır ve en kalabalık kabile ise Sukuma halkıdır. Bunun yanında Haya, Makonde, Gogo ve Masai gibi farklı etnik grupların da yaşamakta olduğu Somali’de, nüfusun %64’ü ise 0 ile 24 yaş arası gençlerden meydana gelmektedir. Svahi dilinin resmi dil olarak kabul edildiği Tanzanya’da hâkim olan iki büyük inanç ise Hristiyanlık ve İslamiyet’tir. Halkın %62’sinin Hristiyan olduğu bilinen Tanzanya’da, %35’lik bir kesim de İslam inancına mensuptur.

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Tanzanya Para Birimi

Tanzanya’da kullanılan resmi para biriminin adı Tanzanya şilinidir. 1966 yılında piyasaya sürülerek kullanılmaya başlanan bu para biriminin kodu ise TZS’dir.

Tanzanya Bayrağının Anlamı

1964 yılında kabul edilen Tanzanya bayrağı; bayrağın ortasında, sarı ve siyah renkten oluşturulmuş üç çapraz şerit ile bu şeritlerin altında ve üstünde bulunan iki adet mavi ve yeşil üçgenden meydana gelmektedir. Bayrakta yer alan yeşil renk ülkenin topraklarını, mavi renk Hint Okyanusu’nu, siyah renk Afrika ulusunu, sarı renk ise zengin yeraltı kaynaklarını temsil etmektedir.

Tanzanya Şehirleri

Tanzanya’da 25 şehir yer almaktadır ve bu şehirler arasında öne çıkanlar şu şekildedir:

Dodoma

Darüsselam

Bukobo REKLAM

Lindi

Iringa

Tanzanya Türkiye Saat Farkı

Tanzanya ile Türkiye’de kullanılan yerel saatler arasında herhangi bir zaman farkı bulunmamaktadır.

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