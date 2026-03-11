Sıfır Atık Vakf Başkanı ve COP31 Yüksek Düzeyli İklim Şampiyonu Samed Ağırbaş, 86 milyonun desteğiyle Türkiye'nin su havzalarını, akarsularını, yaylalarını korumaya çalıştıklarını söyledi.

Ağırbaş, Eber Gölü'nü incelemek için geldiği Afyonkarahisar'da yaptığı açıklamada, gölün önemli bir su kaynağı olduğunu dile getirdi.

Bu bölgede 145'ten fazla kuş türünün yaşadığını, 140 kilometrekareden fazla alana sahip Eber Gölü'nden bahsettiğini belirten Ağırbaş, "Tabii son yıllarda kuraklık ve bilinçsiz sulamayla beraber Eber Gölü yaz dönemlerinde kuruma noktasına geldi. Bölgedeki nehir ve çaylarda çok ciddi bir kirlilik var" dedi.

REKLAM

Civardaki köylerde yaşayan vatandaşlarla sohbet ettiklerine değinen Ağırbaş, şöyle devam etti: "Arkadaşlarımız buralardaki kamu kurumlarıyla, sivil toplum kuruluşlarıyla görüştüler, görüşüyorlar. İnşallah buradaki toplantılar ve ziyaretler sonucu Eber Gölü'nün korunması ve kurtarılmasıyla alakalı bir eylem planı hazırlayacağız. İlgili bakanlıkların da bu yönde çalışmaları var, bu çalışmalara biz de katkı sağlayacağız. En önemli husus, bölgede yaşayan vatandaşların bilinçlendirilmesi ve farkındalık oluşturulması."

Ağırbaş, Türkiye'nin bütün köylerinde yaşayan vatandaşların hayat kalitesini köylerinde artırmak istediklerini söyledi.

.png

Daha güzel bir hayat yaşansın istediklerini vurgulayan Ağırbaş, "Sıfır Atık Vakfı olarak bizim Türkiye'nin 81 ilinde ve dünya için daha yaşanılabilir bir dünya hedefimiz var. Bu bağlamda her gün farklı bir vilayetteyiz, farklı bir bölgedeyiz. O bölgedeki çevre sorunlarına, doğa olaylarına farkındalık oluşturmaya çalışıyoruz. Sivil toplumun en önemli görevlerinden bir tanesi savunuculuk." diye konuştu.

Bu bağlamda köylerde yaşayan vatandaşlarla beraber bu süreçleri takip ettiklerine dikkati çeken Ağırbaş, şunları kaydetti: "En önemli başlıklarımızdan biri ortak akıl. Bütün tarafların, bütün paydaşların taleplerini dinliyor, o talepleri değerlendiriyor ve onlara göre çözüm önerileri üretip ilgili kamu kurumlarına, ilgili yerlere sunuyoruz. Bu çalışmaları vakfın onursal başkanı Emine Erdoğan yakından takip ediyor. Türkiye'nin başka bölgeleri, başka akarsularıyla alakalı da çalışmalarımız var. Türkiye'de 86 milyonumuzun desteğiyle, Türkiye'nin su havzalarını, akarsularını, yaylalarını koruyacağız. Hepimiz ortak bir dünyada yaşıyoruz."