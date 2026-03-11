Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Politika
        3.Sayfa
        Eğitim
        Güvenlik
        İnanç
        HT Trend
        Ankara
        Teyit
        İstanbul
        Ege
        Çevre
        Tüm Haberler
        Haberler Gündem Çevre Sıfır Atık Vakfı, Eber Gölü'nün eylem planına katkı sağlayacak | Son dakika haberleri

        Sıfır Atık Vakfı, Eber Gölü için hazırlanacak eylem planına katkı sağlayacak

        Sıfır Atık Vakfı Başkanı ve COP31 Yüksek Düzeyli İklim Şampiyonu Samed Ağırbaş, Eber Gölü'nü incelemek için geldiği Afyonkarahisar'da yaptığı açıklamada, "Arkadaşlarımız buralardaki kamu kurumlarıyla, sivil toplum kuruluşlarıyla görüştüler, görüşüyorlar. İnşallah buradaki toplantılar ve ziyaretler sonucu Eber Gölü'nün korunması ve kurtarılmasıyla alakalı bir eylem planı hazırlayacağız. İlgili bakanlıkların da bu yönde çalışmaları var, bu çalışmalara biz de katkı sağlayacağız" dedi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 11.03.2026 - 15:52 Güncelleme:
        ABONE OL
        ABONE OL
        Sıfır Atık Vakfı, Eber Gölü eylem planına katkı sağlayacak
        Sesli Dinle
        0:00 / 0:00

        Sıfır Atık Vakf Başkanı ve COP31 Yüksek Düzeyli İklim Şampiyonu Samed Ağırbaş, 86 milyonun desteğiyle Türkiye'nin su havzalarını, akarsularını, yaylalarını korumaya çalıştıklarını söyledi.

        Ağırbaş, Eber Gölü'nü incelemek için geldiği Afyonkarahisar'da yaptığı açıklamada, gölün önemli bir su kaynağı olduğunu dile getirdi.

        Bu bölgede 145'ten fazla kuş türünün yaşadığını, 140 kilometrekareden fazla alana sahip Eber Gölü'nden bahsettiğini belirten Ağırbaş, "Tabii son yıllarda kuraklık ve bilinçsiz sulamayla beraber Eber Gölü yaz dönemlerinde kuruma noktasına geldi. Bölgedeki nehir ve çaylarda çok ciddi bir kirlilik var" dedi.

        REKLAM

        Civardaki köylerde yaşayan vatandaşlarla sohbet ettiklerine değinen Ağırbaş, şöyle devam etti: "Arkadaşlarımız buralardaki kamu kurumlarıyla, sivil toplum kuruluşlarıyla görüştüler, görüşüyorlar. İnşallah buradaki toplantılar ve ziyaretler sonucu Eber Gölü'nün korunması ve kurtarılmasıyla alakalı bir eylem planı hazırlayacağız. İlgili bakanlıkların da bu yönde çalışmaları var, bu çalışmalara biz de katkı sağlayacağız. En önemli husus, bölgede yaşayan vatandaşların bilinçlendirilmesi ve farkındalık oluşturulması."

        Ağırbaş, Türkiye'nin bütün köylerinde yaşayan vatandaşların hayat kalitesini köylerinde artırmak istediklerini söyledi.

        .png
        .png

        Daha güzel bir hayat yaşansın istediklerini vurgulayan Ağırbaş, "Sıfır Atık Vakfı olarak bizim Türkiye'nin 81 ilinde ve dünya için daha yaşanılabilir bir dünya hedefimiz var. Bu bağlamda her gün farklı bir vilayetteyiz, farklı bir bölgedeyiz. O bölgedeki çevre sorunlarına, doğa olaylarına farkındalık oluşturmaya çalışıyoruz. Sivil toplumun en önemli görevlerinden bir tanesi savunuculuk." diye konuştu.

        Bu bağlamda köylerde yaşayan vatandaşlarla beraber bu süreçleri takip ettiklerine dikkati çeken Ağırbaş, şunları kaydetti: "En önemli başlıklarımızdan biri ortak akıl. Bütün tarafların, bütün paydaşların taleplerini dinliyor, o talepleri değerlendiriyor ve onlara göre çözüm önerileri üretip ilgili kamu kurumlarına, ilgili yerlere sunuyoruz. Bu çalışmaları vakfın onursal başkanı Emine Erdoğan yakından takip ediyor. Türkiye'nin başka bölgeleri, başka akarsularıyla alakalı da çalışmalarımız var. Türkiye'de 86 milyonumuzun desteğiyle, Türkiye'nin su havzalarını, akarsularını, yaylalarını koruyacağız. Hepimiz ortak bir dünyada yaşıyoruz."

        ÖNERİLEN VİDEO

        Fatih'te bariyere çarpan motosikletteki 2 kişi öldü

        Fatih'te bariyere çarpan motosikletteki 2 kişi öldü

        #afyonkarahisar haberleri
        #Eber Gölü
        #sıfır atık vakfı
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        İran'dan Mücteba Hamaney açıklaması
        İran'dan Mücteba Hamaney açıklaması
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        İran'ın 'dokunulmaz' petrol merkezi: Harg Adası
        İran'ın 'dokunulmaz' petrol merkezi: Harg Adası
        ABD-İsrail İran Savaşı'nda son gelişmeler!
        ABD-İsrail İran Savaşı'nda son gelişmeler!
        Trump'tan Dünya Kupası için İran'a yeşil ışık
        Trump'tan Dünya Kupası için İran'a yeşil ışık
        Emekli bayram ikramiyesi için tarih belli oldu
        Emekli bayram ikramiyesi için tarih belli oldu
        Ramazan'ın başından beri bunları yaşayanlar dikkat!
        Ramazan'ın başından beri bunları yaşayanlar dikkat!
        Rojin Kabaiş’in babasından telefon açıklaması!
        Rojin Kabaiş’in babasından telefon açıklaması!
        Kupada final yolu belli oldu
        Kupada final yolu belli oldu
        İstanbul'da kura ne zaman çekilecek?
        İstanbul'da kura ne zaman çekilecek?
        Ramazan Günlüğü
        Ramazan Günlüğü
        Szoboszlai'nin Galatasaray kabusu!
        Szoboszlai'nin Galatasaray kabusu!
        İlber Ortaylı yoğun bakımda
        İlber Ortaylı yoğun bakımda
        G.Saray'ın galibiyeti Avrupa'yı salladı!
        G.Saray'ın galibiyeti Avrupa'yı salladı!
        "Liverpool'u yıkmak destandır!"
        "Liverpool'u yıkmak destandır!"
        İBB ‘yolsuzluk’ davasında üçüncü gün!
        İBB ‘yolsuzluk’ davasında üçüncü gün!
        En zengin ünlüler belli oldu
        En zengin ünlüler belli oldu
        İki aile silahları çekti! Ölenler var! Kanlı düello!
        İki aile silahları çekti! Ölenler var! Kanlı düello!
        Kediler nasıl hep dört ayak üstüne düşüyor?
        Kediler nasıl hep dört ayak üstüne düşüyor?
        22 milyon kişi takip ediyor
        22 milyon kişi takip ediyor