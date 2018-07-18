Sıfır Bir dizisinin 4. sezon 7. bölümü için geri sayım başladı. BluTV platformunda yayınlanan Sıfır Bir dizisinin yeni bölümü için bekleyişte olan seyirciler, 4. sezon 7. bölümün ne zaman yayınlanacağını merak ediyor. Merakla beklenen Sıfır Bir 4. sezon 7. bölüm fragmanı yayınlandı. İşte Sıfır Bir 4. sezon 7. bölüm fragmanı ve yayın tarihi...

SIFIR BİR 4. SEZON 7. BÖLÜM FRAGMANI

Sıfır Bir "Bir Zamanlar Adana'da" 4. sezon 7. bölüm fragmanı yayınlandı. 4. sezon 7. bölüm 19 Temmuz Perşembe günü BluTv'de izleyicileriyle buluşacak.

İşte Sıfır Bir 4. sezon 7. bölüm fragmanı;

SIFIR BİR "BİR ZAMANLAR ADANA'DA" KONUSU

20’li yaşlarda üç delikanlının; Savaş, Cio ve Özgür’ün, kadim dostları Cihat Sarsılmaz ve Anafor’la beraber kendilerini ortalarında buldukları düzen, zamanla onların değişmez kara bahtı oluyor. Hürriyet Mahallesi’nde fuhuş, uyuşturucu satışı yapanlara karşı mücadele yine aynı mahallenin gençleri tarafından sonuna kadar veriliyor. Zaman kavramının kaybolduğu bu hikâyede mahallenin kendi kuralları vardır ve bu kurallar, cezaların yetersiz kaldığı her an devreye girmeye mecburdur. Savaş ve ekibi, mecburdur. Başka çareleri yoktur. Onlara başka çare bırakılmamıştır...

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