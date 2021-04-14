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Şifre nasıl seçilmeli? Kişisel verilerinizi korumak için bunlara dikkat!

Son günlerde kişisel verilerin korunması ve siber güvenlik alanında yapılan ihlaller kullanıcıların bu konuda daha çok bilinçlenmesini sağladı. Siber güvenlik uzmanlarına göre, Dark Web üzerinde yaklaşık 2 milyar kullanıcının e-posta ve şifre bilgisi yayınlanıyor. Araştırmalara göre Türkiye'de en çok kullanılan şifreler arasında 123456, abc123 ve 111111 yer alıyor

Şifre nasıl seçilmeli? Kişisel verilerinizi korumak için bunlara dikkat!
DHA

Kullanıcıları ardışık rakam ve harflerden oluşan şifrelere dikkat çeken Cerebrum Tech Kurucusu ve Yönetim Kurulu Başkanı Dr. R. Erdem Erkul, "Öncelikle bilgilerinin ele geçirildiğini düşünen ya da sızıntı olan web sayfalarında hesapları olan kullanıcıların, hesaplarının şifresini değiştirmesi gerekiyor" diye uyardı.

ŞİFRELERİNİZİ KARMAŞIK VE ANLAMSIZ KOMBİNASYONLARDAN SEÇİN

Şifrelerin "karmaşık ve hatta anlamsız" kombinasyonlar halinde seçilebileceğinin altını çizen Erkul, "Her ne kadar hepsini hatırlamak zor olsa da her platformda farklı şifreler tercih edebilir ve şifrelerimizi sık sık değiştirebiliriz" dedi ve ekledi:

"Kurumsal olaraksa, şirketler için bir `siber güvenlik kültürü´ oluşturmak gerekiyor. Bu konuda en tepeden başlayarak gerekli önlemlerin alınması gerekiyor.

"Şirketlerin yapısına uygun siber güvenlik kuralları, prosedürleri ve sistemleri kurulması gerekiyor. Çalışanların siber güvenlik önlemlerine göre eğitilmesi de önemli konular arasında bulunuyor.

"Biz, Cerebrum Tech olarak, hem kendi sistemlerimizin güvenliğini sağlama hem de dijital dönüşüm desteği sağladığımız kurumların siber güvenlik açıklarını önleme anlamında, Limatek ile yaptığımız ortaklıkla birlikte güçlü bir siber güvenlik ekosistemi kurmayı hedefliyoruz."

Limatek Sistem Genel Müdürü Canan Okutanoğlu da, "Öncelikle, 'Güvenli cihaz, güvenli bağlantı' sloganıyla ülkemizde yerli siber güvenlik çözümleri üretmek için 6 yıl önce çıktığımız bu yolda, Cerebrum Tech ile yaptığımız güçlü ortaklık ile ülke sınırlarını aşıyor ve siber güvenlik çözümlerinde ülkemizden bir dünya markası çıkaracak olmanın heyecanını yaşıyoruz. Verinin altın değerinde olduğu günlerdeyiz, bu değerin her geçen gün hızla artış gösterdiğini görüyoruz. Bu bağlamda siber güvenlik alanında yerli ve milli markalar çıkarabilmek oldukça önemli. Bu amaçla, hem yerli ve milli çözümler geliştiriyoruz, hem de siber güvenlik ekosisteminin gelişmesi çabası içerisindeyiz" dedi.

Niteliği gereği, ulusal ve uluslararası düzeylerde gerçekleştirilebilen siber saldırılar, devletleri, toplum ve ekonomileri korumak amacıyla siber saldırılara karşı hazırlıklı olmaya yönlendiriyor. Ülkelerin yerli ve milli siber güvenlik yazılımları ve ekosistemleri geliştirmesi de günümüzde ulusal güvenlik stratejilerinin bir parçası olarak kabul ediliyor.

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