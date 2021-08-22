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Haberler Gündem 3. Sayfa SON DAKİKA HABERİ: Sigara içerken uyuyakaldı, yattığı çekyat tutuştu
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Sigara içerken uyuyakaldı, yattığı çekyat tutuştu

Kocaeli Gölcük'te evinin salonunda sigara içerken uyuyakalan Hüseyin Yazıcıoğlu'nun (80) üzerinde yattığı çekyat tutuştu. Kısa sürede odayı saran alevler itfaiye tarafından söndürülürken, yüzünde yanıklar oluşan Yazıcıoğlu hastanede tedavi altına alındı

SON DAKİKA HABERİ: Sigara içerken uyuyakaldı, yattığı çekyat tutuştu
Sigara içerken uyuyakaldı
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DHA

Kocaeli'nin Gölcük ilçesinde evinin salonunda sigara içerken uyuyakalan Hüseyin Yazıcıoğlu (80), çıkan yangında yaralandı.

Olay, sabah saatlerinde Gölcük Hamidiye Mahallesi'nde meydana geldi. Evinin salonunda sigara içen Hüseyin Yazıcıoğlu, çekyat üzerinde uyuyakaldı. Bu sırada çekyatın sigaradan dolayı tutuşması sebebiyle yangın çıktı. Alevler kısa sürede odayı sararken, uyanan Yazıcıoğlu evden dışarı çıkarak komşuları da itfaiyeye haber verdi.

Bölgeye gelen itfaiye ekipleri, evin salonunu saran yangına müdahalede bulundu. Yangın ekipler tarafından söndürülürken, yüzünde yanıklar oluşan Hüseyin Yazıcıoğlu, ambulans ile Gölcük Necati Çelik Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Jandarma olayla ilgili soruşturma başlattı.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.
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