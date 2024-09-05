Sigara zammı son dakika 5 Eylül 2024: Sigaraya zam geldi! Güncel sigara fiyatları ne kadar oldu, kaç TL?
Sigaraya zam son dakika haberleri tütün ürünü kullanıcıları tarafından yakından takip ediliyor. Gelen son dakika haberine göre, bir sigara grubuna zam geldi. Tekel Bayileri Yardımlaşma Derneği Başkanı Erol Dündar, yeni zammı sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşım ile duyurdu. Bu gelişme sonrası yeni sigara fiyatları araştırılmaya başlandı. Peki, En ucuz ve en pahalı sigara fiyatları ne kadar, kaç TL oldu? İşte 5 Eylül 2024 Sigara zammı sonrası güncel sigara fiyatları listesi...
Sigara zammı son dakika haberleri sonrası güncel sigara fiyatları listesi araştırılmaya başlandı. Tekel Bayileri Yardımlaşma Derneği Başkanı Erol Dündar, sigaraya zam geldiğini duyurdu. Dündar’ın sigara zammı açıklaması sonrası kullandıkları sigara fiyatını merak edenler yeni ve güncel rakamlar için arama motorlarına yöneldi. Peki, sigaraya zam mı geldi, en pahalı ve en ucuz sigara ne kadar oldu, kaç TL? İşte 5 Eylül 2024 Zamlı sigara fiyatları listesi ve detaylar…
SİGARAYA ZAM MI GELDİ?
Tekel Bayileri Yardımlaşma Derneği Başkanı Erol Dündar, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşım ile sigaraya zam geldiğini duyurdu.
SİGARAYA NE KADAR ZAM GELDİ?
Dündar, paylaşımında Philip Morris sigara grubuna zam geldiğini açıkladı.
Zamlı sigara fiyatları listesine göre, PM grubunda fiyatlar 3-4 TL arttı.
SİGARA ZAMMI NE ZAMANDAN İTİBAREN GEÇERLİ?
Sigara zammı PM grubu için 5 Eylül Perşembe gününden itibaren geçerli olacak.
GÜNCEL SİGARA FİYATLARI 2024: EN UCUZ VE EN PAHALI SİGARA NE KADAR?
PM sigara grubunun en pahalı sigarası 81 TL, en ucuz sigarası ise 72 TL oldu.
Bu grubun sarmalık kıyılmış tütünü ise 100 TL oldu.