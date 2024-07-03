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        Haberler Bilgi Ekonomi Sigaraya ÖTV zammı Temmuz 2024: Sigaraya ÖTV zammı geldi mi? En düşük sigara fiyatı ne kadar oldu?

        Sigaraya ÖTV zammı Temmuz 2024: Sigaraya zam geldi mi? En düşük sigara fiyatı ne kadar oldu?

        Haziran ayı enflasyon verileriyle birlikte birçok kalemde ÖTV artışı gerçekleşti. Yaşanan ÖTV artışı, "Sigaraya ÖTV zammı geldi mi? En düşük sigara fiyatı ne kadar oldu?" sorularını beraberinde getirdi. Bu kapsamda güncel sigara fiyatlarını haberimizde bir araya getirdik. İşte 3 Temmuz 2024 güncel sigara fiyatları ile en düşük sigara fiyatı...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 03.07.2024 - 20:01 Güncelleme: 03.07.2024 - 20:10
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        Sigara fiyatlarında yaşanan son dakika gelişmeleri kullanıcılar tarafından yakından takip ediliyor. Temmuz ayının gelişiyle birlikte ÖTV'de artış yaşanırken, bu artışın sigara fiyatlarına nasıl yansıyacağı merak konusu oldu. Peki, "Sigaraya ÖTV zammı geldi mi? En düşük sigara fiyatı ne kadar oldu?" İşte yeni sigara fiyatları...

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        ÖTV'YE ZAM!

        GİB'den yapılan açıklamada, Özel Tüketim Vergisi Kanunu uyarınca, akaryakıt ve akaryakıt harici petrol ürünleriyle alkollü içecekler ve tütün mamullerinin ÖTV tutarlarının, 6 ayda bir Yİ-ÜFE'ye göre düzenlendiği belirtildi. TÜİK, yurt içi üretici fiyat endeksinde son altı ayda meydana gelen değişim oranını bugün itibariyle % 19,49 olarak hesaplandı.

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        Söz konusu ÖTV artışları üzerine yüzde 20'lik KDV de geliyor. Dolayısıyla bir paket sigarada tüketiciye yansıyan zam miktarı 7,79 lira olacak. Söz konusu miktar firmaların ÖTV artışını ne kadar sineye çekeceklerine göre değişiklik gösterebilecek.

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        SİGARAYA ZAM!

        JTİ grubu sigaralara 9 TL zam geldi.

        JTİ grubu, sigara çeşitlerine zam getirildiğini bildirdi. Buna göre zammın ardından en düşük sigara fiyatı 67 lira oldu.

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        EN UCUZ SİGARA NE KADAR OLDU?

        Son yapılan zammın ardından en ucuz sigara fiyatı 61 TL'ye yükselmişti. Ancak beklenen ÖTV zammının gelmesi halinde, sigara fiyatlarında 6 TL'lik bir artış yaşandı.

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        Zam gelen grupta en yüksek fiyatlı sigara 80 TL iken en aynı grubun en ucuz sigarası 67 TL oldu.

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