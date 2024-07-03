Sigara fiyatlarında yaşanan son dakika gelişmeleri kullanıcılar tarafından yakından takip ediliyor. Temmuz ayının gelişiyle birlikte ÖTV'de artış yaşanırken, bu artışın sigara fiyatlarına nasıl yansıyacağı merak konusu oldu. Peki, "Sigaraya ÖTV zammı geldi mi? En düşük sigara fiyatı ne kadar oldu?" İşte yeni sigara fiyatları...