ÖTV zammı 2024: Akaryakıt, sigara ve alkolden alınan ÖTV tutarı değişti!
Gelir İdaresi Başkanlığı (GİB) bugün açıklanan Yurt İçi Üretici Fiyat Endeksine (Yİ-ÜFE) bağlı olarak akaryakıt, tütün mamulleri ve alkollü içkilerin Özel Tüketim Vergisi (ÖTV) tutarlarında 19,49 artış yapıldığını açıkladı. Böylece üç büyük harcama kaleminde fiyatlar yeniden değişti. İşte, yeni ÖTV zammına dair detaylar...
Gelir İdaresi Başkanlığı (GİB) bugün açıklanan Yurt İçi Üretici Fiyat Endeksine (Yİ-ÜFE) bağlı olarak akaryakıt, tütün mamulleri ve alkollü içkilerin Özel Tüketim Vergisi (ÖTV) tutarlarında güncelleme yapıldığını bildirdi. Peki, ÖTV zammı sonrası fiyatlar ne oldu?
ÖTV VERGİSİNE ZAM GELDİ!
GİB'den yapılan açıklamada, Özel Tüketim Vergisi Kanunu uyarınca, akaryakıt ve akaryakıt harici petrol ürünleriyle alkollü içecekler ve tütün mamullerinin ÖTV tutarlarının, 6 ayda bir Yİ-ÜFE'ye göre düzenlendiği belirtildi. TÜİK, yurt içi üretici fiyat endeksinde son altı ayda meydana gelen değişim oranını bugün itibariyle % 19,49 olarak hesaplandı.
ÖTV ZAMMI SONRASI YENİ ÖTV TUTARLARI NE OLDU?
- 1 sigara paketinde 6,49 lira,
- Biralarda 1,51 lira,
- Şaraplarda 7,45 lira,
- Yüksek alkollü içkilerde her litreye düşen alkol derecesi başına 2,06 lira,
- Benzinde 1,84 lira,
- Motorinde 1,72 lira,
- LPG'de 1,41 lira ÖTV artışı oldu.
SİGARA PAKETİNDE 7,79 LİRALIK ARTIŞ
Söz konusu ÖTV artışları üzerine yüzde 20'lik KDV de geliyor. Dolayısıyla bir paket sigarada tüketiciye yansıyan zam miktarı 7,79 lira olacak. Söz konusu miktar firmaların ÖTV artışını ne kadar sineye çekeceklerine göre değişiklik gösterebilecek.