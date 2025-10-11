‘’Sigara fiyatları ne kadar olacak?’’ sorusunun yanıtı, sigara kullanan kişiler tarafından merak ediliyor. Sosyal medyada dolaşan ‘’Sigaraya zam geliyor’’ haberleri sonrası güncel sigara fiyatları listesi araştırılıyor. Bu noktada tütün ürünü kullanıcıları, ‘’Sigaraya zam mı geliyor, zamlı sigara fiyatları ne kadar olacak, kaç TL?’’ sorusunu yöneltiyor. Hatırlanacağı üzere Temmuz ayındaki ÖTV artışı sonrası sigara gruplarına peş peşe zam gelmişti. Ardından Ağustos ayında bir zam daha yapılmıştı. İşte 11 Ekim 2025 güncel sigara fiyatları…