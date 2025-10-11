Sigaraya zam mı geliyor, ne zaman ve en ucuz paket ne kadar olacak? 11 Ekim 2025 güncel sigara fiyatları
Sosyal medyada dolaşıma giren ''sigaraya zam geliyor'' haberleri sonrası güncel sigara fiyatları merak konusu oldu. Bu noktada tütün ürünü kullanıcıları ''Sigaraya zam mı geliyor, ne zaman?'' sorularına yanıt aramaya başladı. Konu ile ilgili Tekel Bayileri Yardımlaşma Derneği (TBYD) Başkanı Erol Dündar'ın açıklamaları yakın takibe alındı. Hatırlanacağı üzere son zam Temmuz ve Ağustos aylarında yapılmıştı. Peki, sigaraya zam gelecek mi, zam sonrası en pahalı ve en ucuz sigara fiyatları ne kadar olacak? 11 Ekim 2025 güncel sigara fiyatları…
SİGARAYA ZAM MI GELİYOR?
Tekel Bayileri Yardımlaşma Derneği (TBYD) Başkanı Erol Dündar, sigaraya zam geleceğini duyurdu.
Dündar, yeni yılda yapılacak Özel Tüketim Vergisi (ÖTV) güncellemesiyle birlikte sigara fiyatlarının bir kez daha yükseleceğini kaydetti.
SİGARA ZAMMI NE ZAMAN YAPILACAK, BU AY MI?
Sosyal medyada dolaşan haberlerde, sigara fiyatlarına ekim ayı içinde zam geleceği ve artış miktarının ise 5 TL civarında olacağı belirtiliyor. Söz konusu zammın ardından bazı sigara markalarının paket fiyatının 100 TL’yi aşacağı ifade ediliyor.
Ancak Erol Dündar’ın ekim ayında sigaraya zam geleceğine yönelik bir açıklaması bulunmuyor. Konu ile ilgili sigara gruplarından gelen resmi bir açıklama da bulunmuyor.
Sigara fiyatlarına son zam, temmuz ayı sonunda ve ağustos ayı başında yapılmıştı.
Erol Dündar, temmuz ayında uygulanan ÖTV artışı sonrası yaptığı açıklamada, firmaların maliyet zamlarını tek seferde yapmak yerine, belirli periyotlarla uyguladıklarını belirtmişti.
Dündar, açıklamasında "Tek seferde 10 TL'lik zam yapmak yerine temmuz ayında 5 TL'lik zam yapıldı. Firmalar, zammı alıştıra alıştıra vermek istiyor. Bu yüzden önümüzdeki ay bir 5 TL'lik daha zam bekliyoruz" ifadelerini kullanmıştı.
11 EKİM 2025 GÜNCEL SİGARA FİYATLARI
• JTI grubunun en ucuz sigarası 85 TL'yken, en pahalı sigarası 100 TL. Sarmalık kıyılmış tütün ürünü ise 245 TL’den satılıyor.
• BAT bünyesindeki en pahalı sigara fiyatı 100 TL, en ucuz sigara fiyatı 85 TL.
• IT bünyesindeki en pahalı sigara fiyatı 93 TL, en ucuz sigara fiyatı 79 TL.
• PM grubundaki en ucuz sigara fiyatı 85 TL, en pahalı sigara fiyatı ise 94 TL. Sarmalık kıyılmış tütün ürünü ise 130 TL’den satılıyor.