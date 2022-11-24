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Sigarayı bırakmak için ne yapmalı? Bu besinler sigara isteğini azaltıyor, bırakmanızı kolaylaştırıyor!

Dünyada en fazla önlenebilir kardiyovasküler ölümün sebebi tütün kullanımıdır. Birçok yaştan bireylerin, tütün ürünlerini kullanmalarını engellemek, sağlık açısından oldukça önem arz etmektedir. Sigarayı bırakmak çeşitli hastalıklara yakalanma riskini de fazlasıyla azaltmaktadır. Sigara bağımlılık yapıcı bir maddedir bu sebeple doktorlar tarafından bırakması önerilir. Sigarayı bırakmak daha sağlıklı ve uzun bir ömür yaşamanızı sağlayacaktır. Peki, sigara bırakmak için yöntemler nelerdir?

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  • Sigarayı bırakmak için ne yapmalı? Bu besinler sigara isteğini azaltıyor, bırakmanızı kolaylaştırıyor!

    Zehirli gazlardan karbon monoksit, azot oksit ve eser miktarda kansere neden olan radyoaktif parçacıkları bünyesinde barındıran tütün ürünlerinin tümü zararlıdır. Bağımlılık yapan nikotin, beyne zarar verir. Sigaranın her dumanında size zarar veren toksik gazlar vardır. Bu gazlar akciğerlerinizden kan dolaşımınıza geçer ve vücudun tüm organlarını etkiler. Tütün ürünlerinin tümünde tehlikeli hastalıklara yol açabilecek kimyasallar vardır.
  • Sigarayı bırakmak için ne yapmalı? Bu besinler sigara isteğini azaltıyor, bırakmanızı kolaylaştırıyor!

    ELMA

    Elma vücudunuzu nikotinden oldukça hızlı arındıracaktır. Düzenli olarak tüketilen elma, akciğer fonksiyonlarını artırır ve balgam attırarak ciğerleri temizler. Canınız sigara içmek istediğinde elma tüketebilirsiniz. Nikotin isteğiniz azalacaktır. 
  • Sigarayı bırakmak için ne yapmalı? Bu besinler sigara isteğini azaltıyor, bırakmanızı kolaylaştırıyor!

    MUZ

    Muz, sigarayı bırakmak için size yardımcı olabileceği gibi sigaranın vücudunuza verdiği zararı da en aza indirmektedir. İçerisinde bulunan potasyum ve B vitamini sayesinde vücudunuzu sigaranın verdiği zararlardan arındırır.
  • Sigarayı bırakmak için ne yapmalı? Bu besinler sigara isteğini azaltıyor, bırakmanızı kolaylaştırıyor!

    ARMUT

    Sigarayı bırakmak için şeker oranı yüksek olan meyvelerden armut tercih edebilirsiniz. Tatlı meyveler nikotin isteğinizi bastıracaktır.

     
  • Sigarayı bırakmak için ne yapmalı? Bu besinler sigara isteğini azaltıyor, bırakmanızı kolaylaştırıyor!

    PORTAKAL

    Yaşamımızı tehdit eden ve birçok hastalığa kapı açan sigarayı bırakmak için, etkili olan meyvelerin arasında portakal da bulunuyor. C vitamini deposu olan portakal, nikotin isteğini azaltıyor ve bu sayede sigara içme isteğinizi yok ediyor.
  • Sigarayı bırakmak için ne yapmalı? Bu besinler sigara isteğini azaltıyor, bırakmanızı kolaylaştırıyor!

    PATLAMIŞ MISIR

    Yağsız patlamış mısır lif açısından zengin, kalorisi düşük olduğundan sigara bırakma aşamasında önerilir. Hem elinizi oyalar hem de o sırada siz oyalanırken vücudunuzun nikotin isteğinizi azaltır.
  • Sigarayı bırakmak için ne yapmalı? Bu besinler sigara isteğini azaltıyor, bırakmanızı kolaylaştırıyor!

    SAKIZ

    Canınız sigara çektiğinde çakmağınıza uzanmamak için elinizin altında sakız bulundurabilirsiniz. Hem sizi oyalayacaktır hem de tatlı olduğundan nikotin ihtiyacınızı karşılayacaktır. Bu vesileyle azalan nikotin isteği, sigara içmenizi engelleyecektir.
  • Sigarayı bırakmak için ne yapmalı? Bu besinler sigara isteğini azaltıyor, bırakmanızı kolaylaştırıyor!

    KEREVİZ

    Sigara bırakma aşamasında uzmanlar çiğ sebze çiğnemenizi öneriyor. Özellikle çiğ kereviz çiğnemek ağzınızı oyalayacak ve az kalorili olduğu için kilo alımına sebep olmayacaktır. Sigaranın yıprattığı akciğerlerin çalışma fonksiyonlarını da düzenleyen kereviz ve kereviz sapı, sigaranın tadını da kötüleştirdiği için içme isteğinizi azaltıyor.
  • Sigarayı bırakmak için ne yapmalı? Bu besinler sigara isteğini azaltıyor, bırakmanızı kolaylaştırıyor!

    ET

    Uzmanların araştırmalarına göre sigara içen kişiler daha az et tüketmelidir. Çünkü et yemek sigaranın tadını artırıyor ve yedikten sonra nikotin isteği daha ağır basıyor. 
  • Sigarayı bırakmak için ne yapmalı? Bu besinler sigara isteğini azaltıyor, bırakmanızı kolaylaştırıyor!

    ZENCEFİL

    Antioksidan olarak oldukça önemli bir yere sahip olan zencefil, akciğerlerinizi temizler. Sigaranın vücuda verdiği zararları en aza indiren bu besin, sigarayı bırakma aşamasında size destek olur.
  • Sigarayı bırakmak için ne yapmalı? Bu besinler sigara isteğini azaltıyor, bırakmanızı kolaylaştırıyor!

    ABRAHAMSON METODU

    Tütün bağımlılığından kurtulmak için uygulanan Abrahamson metodunda,  bağımlılık yapan maddeler ile ilgili merkez noktalara müdahale edilir ve kişi bağımlılıklarından ve buna bağlı davranışlarından uzaklaştırılır. Bu metod sayesinde tütün dışında, gluten, şeker, karbonhidrat gibi bağımlılıklardan da kurtulabilirsiniz.
  • Sigarayı bırakmak için ne yapmalı? Bu besinler sigara isteğini azaltıyor, bırakmanızı kolaylaştırıyor!

    SU

    Hayatın en temel içeceği olan su, sigaranın vücuda verdiği zararlı toksinleri atar. Nikotin, vücudu susuz bıraktığı için bol bol su içmek gerekmektedir.
  • Sigarayı bırakmak için ne yapmalı? Bu besinler sigara isteğini azaltıyor, bırakmanızı kolaylaştırıyor!

    EKİNEZYA

    Akciğer enfeksiyonlarını iyileştirme görevi gören ekinezya, sigaranın verdiği hasarı azaltır. Özellikle ekinezyanın çayı sigara bırakma aşamasında size destek olur.

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