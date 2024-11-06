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        'Sigorta iadesi' vaadiyle dolandırdılar

        Tekirdağ'da kendilerini banka görevlisi olarak tanıtarak, daha önce çekilen kredilere ait sigorta ücretlerini geri ödeme vaadiyle vatandaşları dolandıranlara yönelik iki ilde operasyon düzenlendi. Operasyonda gözaltına alınan 11 zanlı tutuklandı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 06.11.2024 - 12:54 Güncelleme: 06.11.2024 - 12:54
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        Çorlu Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube ekipleri, dolandırılan bir vatandaşın ihbarı üzerine, kendilerini banka görevlisi olarak tanıtarak, daha önce çekilen kredilere ait sigorta ücretlerini geri ödeme vaadiyle örgütlü şekilde nitelikli dolandırıcılık yaptıkları iddia edilen kişilere yönelik çalışma yaptı.

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        İstanbul ve Zonguldak'ta 11 şüphelinin, çok sayıda kişiyi kredilerine ait sigorta ücretlerini geri ödeme vaadiyle kandırarak dolandırdığı tespit edildi.

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        Ekipler, iki ilde eş zamanlı düzenlenen operasyonda 11 şüpheliyi yakalandı.

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        Tekirdağ'a getirilen zanlılar emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

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        Şüphelileri çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.

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        #dolandırıcılık
        #sigorta
        #Tekirdağ
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