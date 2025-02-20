Sihalı saldırı suçundan aklanan ASAP Rocky 'alışveriş terapisi'ne çıktı: Rihanna'ya hediye aldı

Suçlu bulunması halinde 24 yıla kadar hapis cezasıyla karşı karşıya kalacak olan ASAP Rocky, suçsuz bulunup uzun hapis cezasından kurtulduktan sonra koşarak sevgilisi Rihanna'nın kollarına atlamıştı. Rihanna, dava sürecinde Rocky'yi hiç yalnız bırakmamış, hatta son duruşmaya iki çocuğuyla birlikte giderek ona destek olmuştu.