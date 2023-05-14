Siirt Genel Seçim Sonuçları 14 Mayıs 2023: Siirt Cumhurbaşkanı ve Milletvekili Seçimi Sonuçları

HABERTURK.COM

Türkiye, Cumhurbaşkanı ve 28. Dönem milletvekillerini belirlemek için oy kullandı. Saat 08.00'de başlayan oy kullanma işlemi, 17.00 itibarı ile tamamlandı. Sandıkların kapanmasıyla birlikte oy sayımına geçildi. YSK'nın yayın yasağının sona ermesi ile beraber Siirt başta olmak üzere birçok ilden resmi olmayan sonuçlar gelmeye başladı. Peki, 14 Mayıs 2023 Siirt Cumhurbaşkanı ve milletvekili seçim sonuçlarında son durum nedir? İşte, 2023 Siirt seçim sonuçları ile ilgili son gelişmeler... Siirt Cumhurbaşkanlığı Seçim Sonuçları 14 MAYIS 2023 Yüksek Seçim Kurulu (YSK) tarafından yayın yasağının kaldırılmasının ardından 14 Mayıs 2023 Siirt Cumhurbaşkanı seçim sonucu geliyor. İl genelinde yüzde 81.41 seçime katılım oranı sağlanırken saat 22:32 itibarı ile açılan sandık sayısı yüzde 91.5 oldu. Siirt Cumhurbaşkanlığı seçim sonuçlarına göre; adaylardan Kemal Kılıçdaroğlu: 83.239 oyla yüzde 56.64 - Recep Tayyip Erdoğan: 60.844 oyla yüzde 41.40 - Sinan Oğan: 2.381 oyla yüzde 1.62 - Muharrem İnce: 494 oyla yüzde 0.34 oy aldı.



Siirt 14 Mayıs 2023 Cumhurbaşkanlığı seçimi sonuçları son durum şu şekilde;



Siirt Seçim Sonuçları 2023 14 Mayıs 2023 28. Dönem Milletvekili genel seçime yüzde 79.79 oranında katılımın sağlandığı il genelinde, sandıklar saat 22:32 itibarıyla yüzde 89.3 oranında açıldı. 2023 Siirt milletvekili seçimi sonucu ittifaklara göre şöyle: Emek ve Özgürlük İttifakı: 67.553 oyla yüzde 48.74 - Cumhur İttifakı: 56.125 oyla yüzde 40.5 - Millet İttifakı: 11.558 oyla yüzde 8.34 - Sosyalist Güç Birliği İttifakı: 650 oyla yüzde 0.47 - Ata İttifakı: 132 oyla yüzde 0.1 aldı. Saat 22:32 itibarıyla 2023 Siirt milletvekili genel seçim sonuçları şöyle:

