Siirt'te, C.K'nin kullandığı belediye otobüsü, Siirt-Kurtalan kara yolu 15 Temmuz Demokrasi Meydanı mevkiinde Dursun Tosun'un (18) kullandığı motosikletle çarpıştı.

AĞABEY KARDEŞ YARALANDI

AA'daki habere göre kazada, motosiklet sürücüsü ile beraberindeki ağabeyi Halis Tosun (23) yaralandı. İhbar üzerine kaza yerine 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

18 YAŞINDA HAYATA VEDA

Sağlık ekiplerince Siirt Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan yaralılardan sürücü Dursun Tosun müdahaleye rağmen kurtarılamadı. Otobüs şoförü gözaltına alındı.

ÇALIŞMAYA GİDİYORLARDI

Bu arada bir ekmek fırınında çalışan kardeşlerin işe gittikleri sırada kaza yaptıkları öğrenildi.