Hayatın baharında iki kardeşi ayıran kaza!
Siirt'te belediye otobüsü ile çarpışan motosikletteki 2 kardeşten, 18 yaşındaki Dursun Tosun hayatını kaybetti. Arkasında oturan 23 yaşındaki ağabeyi Halis Tosun ağır yaralandı. İki kardeşin çalışmak için fırına gittiği öğrenildi
Siirt'te, C.K'nin kullandığı belediye otobüsü, Siirt-Kurtalan kara yolu 15 Temmuz Demokrasi Meydanı mevkiinde Dursun Tosun'un (18) kullandığı motosikletle çarpıştı.
AĞABEY KARDEŞ YARALANDI
AA'daki habere göre kazada, motosiklet sürücüsü ile beraberindeki ağabeyi Halis Tosun (23) yaralandı. İhbar üzerine kaza yerine 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
18 YAŞINDA HAYATA VEDA
Sağlık ekiplerince Siirt Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan yaralılardan sürücü Dursun Tosun müdahaleye rağmen kurtarılamadı. Otobüs şoförü gözaltına alındı.
ÇALIŞMAYA GİDİYORLARDI
Bu arada bir ekmek fırınında çalışan kardeşlerin işe gittikleri sırada kaza yaptıkları öğrenildi.