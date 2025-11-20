Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Politika
        3.Sayfa
        Eğitim
        Güvenlik
        İnanç
        HT Trend
        Medya
        Ankara
        Teyit
        İstanbul
        Ege
        Çevre
        Tüm Haberler
        Haberler Gündem 3. Sayfa Siirt haberleri: Hayatın baharında iki kardeşi ayıran kaza | SON DAKİKA HABERİ | Son dakika haberleri

        Hayatın baharında iki kardeşi ayıran kaza!

        Siirt'te belediye otobüsü ile çarpışan motosikletteki 2 kardeşten, 18 yaşındaki Dursun Tosun hayatını kaybetti. Arkasında oturan 23 yaşındaki ağabeyi Halis Tosun ağır yaralandı. İki kardeşin çalışmak için fırına gittiği öğrenildi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 20.11.2025 - 08:40 Güncelleme: 20.11.2025 - 08:40
        ABONE OL
        ABONE OL
        Hayatın baharında iki kardeşi ayıran kaza!
        ABONE OL
        Google-ABONE OL
        Sesli Dinle
        0:00 / 0:00

        Siirt'te, C.K'nin kullandığı belediye otobüsü, Siirt-Kurtalan kara yolu 15 Temmuz Demokrasi Meydanı mevkiinde Dursun Tosun'un (18) kullandığı motosikletle çarpıştı.

        AĞABEY KARDEŞ YARALANDI

        AA'daki habere göre kazada, motosiklet sürücüsü ile beraberindeki ağabeyi Halis Tosun (23) yaralandı. İhbar üzerine kaza yerine 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

        18 YAŞINDA HAYATA VEDA

        Sağlık ekiplerince Siirt Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan yaralılardan sürücü Dursun Tosun müdahaleye rağmen kurtarılamadı. Otobüs şoförü gözaltına alındı.

        ÇALIŞMAYA GİDİYORLARDI

        Bu arada bir ekmek fırınında çalışan kardeşlerin işe gittikleri sırada kaza yaptıkları öğrenildi.

        ÖNERİLEN VİDEO
        #Siirt
        #Son dakika haberler
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Yargıtay’dan işçiyi sevindiren karar
        Yargıtay’dan işçiyi sevindiren karar
        “Yapay zeka balonu” endişesi bitti mi?
        “Yapay zeka balonu” endişesi bitti mi?
        A Milli Takım basamak atladı!
        A Milli Takım basamak atladı!
        Musk'tan Trump'a teşekkür
        Musk'tan Trump'a teşekkür
        Avrupa'da kadınlar için zorunlu askerlik neden yaygınlaşıyor?
        Avrupa'da kadınlar için zorunlu askerlik neden yaygınlaşıyor?
        400 dolar olan 5 dilim elma viral oldu!
        400 dolar olan 5 dilim elma viral oldu!
        Pay repo risk yaratır mı?
        Pay repo risk yaratır mı?
        Papağanlar insanlar gibi konuşmayı nasıl başarıyor?
        Papağanlar insanlar gibi konuşmayı nasıl başarıyor?
        Trump imzaladı: Epstein dosyaları açıklanacak
        Trump imzaladı: Epstein dosyaları açıklanacak
        Dev transferlerin perde arkasını anlattı!
        Dev transferlerin perde arkasını anlattı!
        "Can acıtan beraberlik"
        "Can acıtan beraberlik"
        Atık malzemeden yaptılar, hayallerini gerçekleştirdiler
        Atık malzemeden yaptılar, hayallerini gerçekleştirdiler
        Tedesco'dan Mourinho ve Sane sözleri!
        Tedesco'dan Mourinho ve Sane sözleri!
        Engelli kızını pompalı tüfekle öldürüp intihar etti
        Engelli kızını pompalı tüfekle öldürüp intihar etti
        Diyarbakır'da zincirleme kaza!
        Diyarbakır'da zincirleme kaza!
        Fatih’te iki zehirlenme vakası daha!
        Fatih’te iki zehirlenme vakası daha!
        Osimhen'den Galatasaray'a kötü haber!
        Osimhen'den Galatasaray'a kötü haber!