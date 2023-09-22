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        Ayının saldırdığı çoban, köpekleri sayesinde kurtuldu

        SİİRT'inEruh ilçesinde hayvan otlatırken ayı saldırısına uğrayan Ahmet Sevilgen (21), köpekleri sayesinde kurtuldu. Ayının pençe darbeleriyle yaralanan Sevilgen, tedaviye alındı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 22.09.2023 - 17:46 Güncelleme: 22.09.2023 - 17:50
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        Ayının saldırdığı çoban, köpekleri sayesinde kurtuldu
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        SİİRT'inEruh ilçesinde hayvan otlatırken ayı saldırısına uğrayan Ahmet Sevilgen (21), köpekleri sayesinde kurtuldu. Ayının pençe darbeleriyle yaralanan Sevilgen, tedaviye alındı.

        Olay, sabah saatlerinde Eruh ilçesi Dikboğaz köyü kırsalında meydana geldi. Hayvancılıkla uğraşan Ahmet Sevilgen, beraberindeki köpekleriyle keçi sürüsünü otlatmaya gitti. Sevilgen'e bu sırada ayı saldırdı. Kendisini korumak için ayıyla boğuşan Sevilgen, pençe darbeleriyle vücudunun çeşitli yerlerinden yaralandı. Köpeklerin saldırdığı ayı, kaçtı. İhbarla bölgeye sağlık ekipleri sevk edildi. Sevilgen, ilk müdahalenin ardından Siirt Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılıp tedaviye alındı. Sevilgen'in sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

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