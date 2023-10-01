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        Fıstık deposundaki görüntülere tepki (2)

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 01.10.2023 - 22:21 Güncelleme: 01.10.2023 - 22:21
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        Fıstık deposundaki görüntülere tepki (2)
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        BİR ŞÜPHELİGÖZALTINAALINDI, BİR KİŞİ ARANIYOR

        Siirt'te 'yeşil altın' olarak bilinen fıstığın depolandığı yere girip, yüzen ve kabukları tüküren kişi, o anları sosyal medyadan paylaştı. Olayla Siirt Cumhuriyet Başsavcılığı soruşturma başlatırken, İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri de şüphelilerin belirlenmesi için çalışma başlattı. Çalışmada, görüntülerde yer alanların R.B. ve M.R.S. olduğu belirlendi. R.B. yakalanarak gözaltına alınırken, M.R.S'nin yakalanması için çalışmalar sürüyor.

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