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        Siirt'te kar; cipteki 3 kişi kurtarıldı, 2 hasta ambulansa ulaştırıldı

        SİİRT'te etkili olan kar nedeniyle Eruh ilçesinde yoldan çıkan cip ve içerisindeki 3 kişi kurtarılırken, Şirvan ilçesinde de yolu kapanan köydeki 2 hasta sağlık ekiplerine ulaştırıldı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 13.01.2024 - 23:26 Güncelleme: 13.01.2024 - 23:30
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        Siirt'te kar; cipteki 3 kişi kurtarıldı, 2 hasta ambulansa ulaştırıldı
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        SİİRT'te etkili olan kar nedeniyle Eruh ilçesinde yoldan çıkan cip ve içerisindeki 3 kişi kurtarılırken, Şirvan ilçesinde de yolu kapanan köydeki 2 hasta sağlık ekiplerine ulaştırıldı.

        Siirt´te etkili olan kar, günlük yaşamı olumsuz etkiledi. Karla mücadele ekipleri kapanan yolların açılması için çalışmalarını sürdürürken, Eruh ilçesi Meşindağı mevkisinde yoğun yağışla birlikte yoldan çıkan bir cip ve içindeki 3 kişi, Karayolları 94´üncü Şube Şefliği ekiplerinin çalışmasıyla halat yardımıyla çekilerek kurtarıldı. Ekipler, Siirt- Şırnak karayolunu kullanacak olan sürücülerin mutlaka araçlarında zincir, takoz, çekme halatı bulundurmalarını ve kar lastiği ile trafiğe çıkmaları konusunda uyarıda bulundu.

        RAHATSIZLANAN 2 KİŞİ EKİPLER TARAFINDAN AMBULANSA ULAŞTIRILDI

        Şirvan ilçesinde de kardan yolu kapanan Doğruca köyünde yüksek ateş sebebiyle rahatsızlanan Diyar A. (15) ile KOAH hastası Abdülkerim S. (72), ekiplerin çalışmasıyla ambulansın bulunduğu bölgeye götürülüp sağlık ekiplerine teslim edildi.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Siirt haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Siirt Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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