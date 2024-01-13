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        Siirt'te BBP İl İstişare Toplantısı düzenlendi

        Siirt'te Büyük Birlik Partisi (BBP) İl Başkanlığınca İl İstişare Toplantısı gerçekleştirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 13.01.2024 - 17:16 Güncelleme: 13.01.2024 - 17:16
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        Siirt'te BBP İl İstişare Toplantısı düzenlendi
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        Siirt'te Büyük Birlik Partisi (BBP) İl Başkanlığınca İl İstişare Toplantısı gerçekleştirildi.

        BBP Genel Başkan Yardımcısı Uğur Bulut, Öğretmenevi Düğün Salonu'nda düzenlenen toplantıda yaptığı konuşmada, Irak'ın kuzeyindeki Pençe-Kilit Harekatı bölgesindeki şehit olan 9 askere Allah’tan rahmet, yaralılara acil şifalar dileğinde bulundu.

        Gelecek kuşaklara güzel bir vatan bırakmayı arzuladıklarını belirten Bulut, 31 Mart'ta yapılacak yerel seçimlere ilişkin çalışmaları aktardı.

        BBP İl Başkanı Bahattin Mergen de emeği geçenlere teşekkür ederek, toplantının hayırlara vesile olması diledi.

        Toplantıya, il ve ilçe yöneticileri ile partililer katıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Siirt haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Siirt Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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