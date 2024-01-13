Siirt'te BBP İl İstişare Toplantısı düzenlendi

Siirt'te Büyük Birlik Partisi (BBP) İl Başkanlığınca İl İstişare Toplantısı gerçekleştirildi.

BBP Genel Başkan Yardımcısı Uğur Bulut, Öğretmenevi Düğün Salonu'nda düzenlenen toplantıda yaptığı konuşmada, Irak'ın kuzeyindeki Pençe-Kilit Harekatı bölgesindeki şehit olan 9 askere Allah’tan rahmet, yaralılara acil şifalar dileğinde bulundu.

Gelecek kuşaklara güzel bir vatan bırakmayı arzuladıklarını belirten Bulut, 31 Mart'ta yapılacak yerel seçimlere ilişkin çalışmaları aktardı.

BBP İl Başkanı Bahattin Mergen de emeği geçenlere teşekkür ederek, toplantının hayırlara vesile olması diledi.

Toplantıya, il ve ilçe yöneticileri ile partililer katıldı.