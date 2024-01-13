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        Siirt'te karda mahsur kalan vatandaşlar kurtarıldı

        Siirt'in Eruh ilçesinde karda mahsur kalan araçtaki vatandaşlar kurtarıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 13.01.2024 - 22:38 Güncelleme: 13.01.2024 - 22:58
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        Siirt'te karda mahsur kalan vatandaşlar kurtarıldı
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        Siirt'in Eruh ilçesinde karda mahsur kalan araçtaki vatandaşlar kurtarıldı.

        Valilikten yapılan açıklamaya göre, yoğun kar ve tipi nedeniyle 3 kişinin içinde bulunduğu araç, Eruh-Şırnak kara yolu Meşindağı (Birini) mevkisinde​​​​​​​ mahsur kaldı.

        İhbar üzerine bölgeye Siirt Karayolları 94. Şube Şefliği ekipleri yönlendirildi.

        Yolu kardan temizleyen ekipler, mahsur kalan aracı güvenli bölgeye ulaştırdı.

        Karla mücadele çalışmalarının devam ettiği bölgede, Siirt-Şırnak yolunu kullanacak sürücülerin araçlarına zincir, takoz, çekme halatı ve kar lastiği bulundurmaları uyarısı yapıldı.

        Galeri
        Galeri

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