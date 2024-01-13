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        Siirt'te kar nedeniyle köyde mahsur kalan hastalar ambulansla hastaneye ulaştırıldı

        Siirt'in Şirvan ilçesinde kar nedeniyle yolu kapanan köylerde mahsur kalan 2 hasta, ekiplerin 2 saatlik çalışmasıyla hastaneye yetiştirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 13.01.2024 - 16:52 Güncelleme: 13.01.2024 - 16:52
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        Siirt'te kar nedeniyle köyde mahsur kalan hastalar ambulansla hastaneye ulaştırıldı
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        Siirt'in Şirvan ilçesinde kar nedeniyle yolu kapanan köylerde mahsur kalan 2 hasta, ekiplerin 2 saatlik çalışmasıyla hastaneye yetiştirildi.

        İlçeye bağlı Doğruca köyünde yaşayan Diyar A. (15) ve Abdulkerim S'nin (72) rahatsızlanması üzerine yetkililere haber verildi.

        Bölgeye sevk edilen 112 Acil Sağlık ekipleri, karda mahsur kaldı.

        Bunun üzerine yol açma çalışması başlatan İl Özel İdaresi ekipleri, yüksek ateşten rahatsızlanan Diyar A. ile KOAH hastası Abdülkerim S'yi ambulansa ulaştırdı.

        Sağlık ekipleri, karla mücadele ekiplerinin 2 saatlik çalışması sonucu hastaları, hastaneye kaldırdı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Siirt haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Siirt Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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