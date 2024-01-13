Siirt'te kar nedeniyle mezrada mahsur kalan hasta iş makinasıyla kurtarıldı

Siirt'in Pervari ilçesinde kar nedeniyle yolu kapanan mezrada mahsur kalan hasta, ekiplerin 3 saatlik çalışmasıyla hastaneye yetiştirdi.

İlçeye bağlı Gümüşören köyünün Sarıçiçek mezrasında yaşayan 60 yaşındaki Behram Özdemir'in rahatsızlanması üzerine yakınları yetkililere haber verdi.

Bölgeye sevk edilen 112 Acil Sağlık ekipleri, yolu kardan kapalı mezraya ulaşamadı.

Bunun üzerine bölgede karla mücadele çalışması yürüten İl Özel İdaresi ekipleri, Özdemir’i iş makinasıyla mezradan alarak yakınlardaki ambulansa ulaştırdı.

Sağlık ekipleri, karla mücadele ekiplerinin çalışması sonucu hastayı ambulansa alarak hastaneye kaldırdı.

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