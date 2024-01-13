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        Siirt'te kar nedeniyle mezrada mahsur kalan hasta iş makinasıyla kurtarıldı

        Siirt'in Pervari ilçesinde kar nedeniyle yolu kapanan mezrada mahsur kalan hasta, ekiplerin 3 saatlik çalışmasıyla hastaneye yetiştirdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 13.01.2024 - 20:57 Güncelleme: 13.01.2024 - 20:57
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        Siirt'te kar nedeniyle mezrada mahsur kalan hasta iş makinasıyla kurtarıldı
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        Siirt'in Pervari ilçesinde kar nedeniyle yolu kapanan mezrada mahsur kalan hasta, ekiplerin 3 saatlik çalışmasıyla hastaneye yetiştirdi.

        İlçeye bağlı Gümüşören köyünün Sarıçiçek mezrasında yaşayan 60 yaşındaki Behram Özdemir'in rahatsızlanması üzerine yakınları yetkililere haber verdi.

        Bölgeye sevk edilen 112 Acil Sağlık ekipleri, yolu kardan kapalı mezraya ulaşamadı.

        Bunun üzerine bölgede karla mücadele çalışması yürüten İl Özel İdaresi ekipleri, Özdemir’i iş makinasıyla mezradan alarak yakınlardaki ambulansa ulaştırdı.

        Sağlık ekipleri, karla mücadele ekiplerinin çalışması sonucu hastayı ambulansa alarak hastaneye kaldırdı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Siirt haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Siirt Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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