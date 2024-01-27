Eruh-Şırnak kara yolu tek yönlü ulaşıma açıldı SİİRT'te etkili olan kar yağışı nedeniyle kapanan Eruh- Şırnak kara yolu, tek yönlü ulaşıma açıldı. Şırnak´ta da etkili olan yağışla 19 köy ve mezranın yolu ulaşıma kapandı.

SİİRT'te etkili olan kar yağışı nedeniyle kapanan Eruh- Şırnak kara yolu, tek yönlü ulaşıma açıldı. Şırnak´ta da etkili olan yağışla 19 köy ve mezranın yolu ulaşıma kapandı.

Siirt ve Şırnak´ta etkili olan kar yağışı yaşamı olumsuz etkiledi. Siirt´te dün gece etkili olan kar ve tipi nedeniyle trafiğe kapanan Eruh- Şırnak kara yolunun Meşindağı Geçidi, Karayolları 94. Siirt Şube Şefliği ekiplerinin çalışmasıyla tek yönlü olarak trafiğe açıldı. Ekiplerin yol genişletme çalışmaları devam ediyor.

Şırnak´ta ise 19 köy ve mezranın yol ulaşıma kapandı. Ekiplerin yolları açma çalışması sürüyor.