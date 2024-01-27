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        Eruh-Şırnak kara yolu tek yönlü ulaşıma açıldı

        SİİRT'te etkili olan kar yağışı nedeniyle kapanan Eruh- Şırnak kara yolu, tek yönlü ulaşıma açıldı. Şırnak´ta da etkili olan yağışla 19 köy ve mezranın yolu ulaşıma kapandı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 27.01.2024 - 14:17 Güncelleme: 27.01.2024 - 14:20
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        Eruh-Şırnak kara yolu tek yönlü ulaşıma açıldı
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        SİİRT'te etkili olan kar yağışı nedeniyle kapanan Eruh- Şırnak kara yolu, tek yönlü ulaşıma açıldı. Şırnak´ta da etkili olan yağışla 19 köy ve mezranın yolu ulaşıma kapandı.

        Siirt ve Şırnak´ta etkili olan kar yağışı yaşamı olumsuz etkiledi. Siirt´te dün gece etkili olan kar ve tipi nedeniyle trafiğe kapanan Eruh- Şırnak kara yolunun Meşindağı Geçidi, Karayolları 94. Siirt Şube Şefliği ekiplerinin çalışmasıyla tek yönlü olarak trafiğe açıldı. Ekiplerin yol genişletme çalışmaları devam ediyor.

        Şırnak´ta ise 19 köy ve mezranın yol ulaşıma kapandı. Ekiplerin yolları açma çalışması sürüyor.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Siirt haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Siirt Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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