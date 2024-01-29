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        Kardan kapanan yolda mahsur kalan enerji şirketi ekibi, kurtarıldı

        SİİRT'in Pervari ilçesinde kar yağışıyla kapanan yolda mahsur kalan enerji şirketi ekibi, İl Özel İdaresi ekiplerinin çalışmasıyla kurtarıldı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 29.01.2024 - 11:54 Güncelleme: 29.01.2024 - 11:55
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        Kardan kapanan yolda mahsur kalan enerji şirketi ekibi, kurtarıldı
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        SİİRT'in Pervari ilçesinde kar yağışıyla kapanan yolda mahsur kalan enerji şirketi ekibi, İl Özel İdaresi ekiplerinin çalışmasıyla kurtarıldı.

        Pervari ilçesinde etkili olan kar yağışı, yaşamı olumsuz etkiledi. Geçittepe mevkisinde kapanan yolda mahsur kalan enerji şirketi ekibinin kurtarmak için İl Özel İdaresi ekipleri harekete geçti. Yolun açılmasının ardından ekibin aracı, iş makinesine bağlanarak halatla çekildi.

        Siirt kent merkezine de mevsimin ilk karı yağdı. Kent merkezinde boş alanlarda, ara sokaklarda, araçların üzerinde ve çatılarda kar örtüsü oluştu. Belediye ekipleri, ulaşımın aksamaması için çalışmalara başladı.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Siirt haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Siirt Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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