Kardan kapanan yolda mahsur kalan enerji şirketi ekibi, kurtarıldı

SİİRT'in Pervari ilçesinde kar yağışıyla kapanan yolda mahsur kalan enerji şirketi ekibi, İl Özel İdaresi ekiplerinin çalışmasıyla kurtarıldı.

Pervari ilçesinde etkili olan kar yağışı, yaşamı olumsuz etkiledi. Geçittepe mevkisinde kapanan yolda mahsur kalan enerji şirketi ekibinin kurtarmak için İl Özel İdaresi ekipleri harekete geçti. Yolun açılmasının ardından ekibin aracı, iş makinesine bağlanarak halatla çekildi.

Siirt kent merkezine de mevsimin ilk karı yağdı. Kent merkezinde boş alanlarda, ara sokaklarda, araçların üzerinde ve çatılarda kar örtüsü oluştu. Belediye ekipleri, ulaşımın aksamaması için çalışmalara başladı.