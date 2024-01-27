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        Kar ve tipi nedeniyle kapanan Siirt-Şırnak kara yolu trafiğe açıldı

        Siirt'in Eruh ilçesini Şırnak merkeze bağlayan, kar ve tipi nedeniyle kapanan kara yolu, ulaşıma açıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 27.01.2024 - 17:22 Güncelleme: 27.01.2024 - 17:22
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        Kar ve tipi nedeniyle kapanan Siirt-Şırnak kara yolu trafiğe açıldı
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        Siirt'in Eruh ilçesini Şırnak merkeze bağlayan, kar ve tipi nedeniyle kapanan kara yolu, ulaşıma açıldı.

        Karayolları 94. Siirt Şube Şefliği ekipleri, dün gece ilçede etkili olan kar ve tipi nedeniyle Eruh-Şırnak kara yolunun Birini Tepesi mevkisinde çalışmalarını tamamlayarak yolu ulaşıma açtı.

        Ekipler, kar ve tipi nedeniyle kapanan Pervari-Özpınar ve Köprüçay-Doğanca kara yolu ile Şirvan-Cevizlik kara yolunu da trafiğe açtı.

        İl Özel İdaresi ekipleri de Şirvan ve Pervari ilçelerinde yolu kapanan köy ve mezra yollarını ulaşıma açma çalışmalarını sürdürüyor.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Siirt haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Siirt Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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