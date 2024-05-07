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        Öğrencisini 'Heimlich' manevrasıyla ölümden kurtardı; o anlar kamerada

        SİİRT'te rehber öğretmen Mehmet Akif Eviz, boğazına çanta kancası kaçan 8 yaşındaki erkek öğrenciyi 'Heimlich' manevrasıyla kurtardı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 07.05.2024 - 10:47 Güncelleme: 07.05.2024 - 10:50
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        Öğrencisini 'Heimlich' manevrasıyla ölümden kurtardı; o anlar kamerada
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        SİİRT’te rehber öğretmen Mehmet Akif Eviz, boğazına çanta kancası kaçan 8 yaşındaki erkek öğrenciyi ‘Heimlich’ manevrasıyla kurtardı. O anlar okulun güvenlik kamerasına yansıdı.

        Olay, dün Yeni Mahalle’deki Fevzi Çakmak İlkokul’unda meydana geldi. 2’nci sınıf öğrencisi Ç.N.’nin teneffüsteyken ağzına götürdüğü çanta kancası nefes borusuna kaçtı. Nefes almakta zorluk çeken öğrenciyi gören rehber öğretmen Mehmet Akif Eviz, hemen yardıma koştu. Eviz, ‘Heimlich’ manevrasıyla kancanın çıkmasını sağlayarak, öğrencisinin nefes almasını sağladı. O anlar okulun güvenlik kamerasına yansıdı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

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