Öğrencisini 'Heimlich' manevrasıyla ölümden kurtardı; o anlar kamerada
SİİRT'te rehber öğretmen Mehmet Akif Eviz, boğazına çanta kancası kaçan 8 yaşındaki erkek öğrenciyi 'Heimlich' manevrasıyla kurtardı.
SİİRT’te rehber öğretmen Mehmet Akif Eviz, boğazına çanta kancası kaçan 8 yaşındaki erkek öğrenciyi ‘Heimlich’ manevrasıyla kurtardı. O anlar okulun güvenlik kamerasına yansıdı.
Olay, dün Yeni Mahalle’deki Fevzi Çakmak İlkokul’unda meydana geldi. 2’nci sınıf öğrencisi Ç.N.’nin teneffüsteyken ağzına götürdüğü çanta kancası nefes borusuna kaçtı. Nefes almakta zorluk çeken öğrenciyi gören rehber öğretmen Mehmet Akif Eviz, hemen yardıma koştu. Eviz, ‘Heimlich’ manevrasıyla kancanın çıkmasını sağlayarak, öğrencisinin nefes almasını sağladı. O anlar okulun güvenlik kamerasına yansıdı.
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