Bastığı tahtanın kırılmasıyla 25 metrelik kuyuya düşen kadın ağır yaralandı

SİİRT'te bastığı tahtanın kırılmasıyla 25 metre derinlikteki su kuyusuna düşen Hediye Ünal (48), AFAD ekipleri tarafından halatla çıkarılarak hastaneye kaldırıldı. Tedaviye alınan Ünal’ın hayati tehlikesinin olduğu öğrenildi.

Olay, akşam saatlerinde Ulus Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre Hediye Ünal, evinin bahçesinde bulunan kuyunun üzerini kapatan tahtaya bastı. Ünal, tahtanın kırılmasıyla 25 metre derinlikteki kuyuya düştü. Yakınlarının ihbarı üzerine bölgeye AFAD ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ekiplerin 1 saatlik çalışmasıyla, kuyuya inen bir personelin yardımıyla sedyeye konulan ve halat yardımıyla çıkarılan Ünal, ilk müdahalenin ardından ambulansla Siirt Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Ünal’ın hayati tehlikesinin olduğu öğrenildi. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.