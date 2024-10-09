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        Kurtalan Belediyesi'nin DEM Partili Eş Başkanı gözaltına alındı (2)

        SERBESTBIRAKILDILARSiirt'in Kurtalan ilçesinde terör soruşturması kapsamında gözaltına alınan Kurtalan Belediye Eş Başkanı Sadiye Aktin ile DEM Parti ve Demokratik Bölgeler Partisi (DBP) ilçe eş başkanlarının da aralarında olduğu 5 şüpheliden 4'ü, ilçe emniyet müdürlüğündeki ifadelerinin ardından serbest bırakıldı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 09.10.2024 - 19:04 Güncelleme: 09.10.2024 - 19:10
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        Kurtalan Belediyesi'nin DEM Partili Eş Başkanı gözaltına alındı (2)
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        SERBESTBIRAKILDILAR

        Siirt’in Kurtalan ilçesinde terör soruşturması kapsamında gözaltına alınan Kurtalan Belediye Eş Başkanı Sadiye Aktin ile DEM Parti ve Demokratik Bölgeler Partisi (DBP) ilçe eş başkanlarının da aralarında olduğu 5 şüpheliden 4’ü, ilçe emniyet müdürlüğündeki ifadelerinin ardından serbest bırakıldı. Diğer şüpheli ise sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece adli kontrol kararı ile serbest bırakıldı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Siirt haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Siirt Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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