Kurtalan Belediyesi'nin DEM Partili Eş Başkanı gözaltına alındı (2)

SERBESTBIRAKILDILAR

Siirt’in Kurtalan ilçesinde terör soruşturması kapsamında gözaltına alınan Kurtalan Belediye Eş Başkanı Sadiye Aktin ile DEM Parti ve Demokratik Bölgeler Partisi (DBP) ilçe eş başkanlarının da aralarında olduğu 5 şüpheliden 4’ü, ilçe emniyet müdürlüğündeki ifadelerinin ardından serbest bırakıldı. Diğer şüpheli ise sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece adli kontrol kararı ile serbest bırakıldı.