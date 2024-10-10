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        Siirt'te iki otomobil çapıştı, 2 sürücü yaralandı

        SİİRT'te, iki otomobilin çarpıştığı kazada 1'i ağır 2 sürücü yaralandı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 10.10.2024 - 00:54 Güncelleme: 10.10.2024 - 00:55
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        Siirt'te iki otomobil çapıştı, 2 sürücü yaralandı
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        SİİRT'te, iki otomobilin çarpıştığı kazada 1'i ağır 2 sürücü yaralandı. 

        Kaza, akşam saatlerinde Siirt çevreyolunda meydana geldi. Nesim Ç. (28) yönetimindeki 56 ABC 391 plakalı otomobil ile Adnan E. (47) yönetimindeki 53 BA 396 plakalı otomobil çarpıştı. Kazada sürücüler yaralanırken, ihbarla bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar, ilk müdahalenin ardından Siirt Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırılarak, tedaviye alındı. Yaralılardan Nesim Ç.’nin sağlık durumunun ağır olduğu belirtildi.

        Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Siirt haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Siirt Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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