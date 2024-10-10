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        Mona Lisa portresi, 350 yıllık teknik ile coğrafi işaret alan battaniyeye işlendi

        TÜRK Patent ve Marka Kurumu tarafından coğrafi işaret alan, 350 yıldır Siirt tiftiğine has bir teknik ile dokunan Siirt battaniyesine, bu kez Leonardo Da Vinci'nin ünlü eseri Mona Lisa portresi işlendi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 10.10.2024 - 12:44 Güncelleme: 10.10.2024 - 12:45
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        Mona Lisa portresi, 350 yıllık teknik ile coğrafi işaret alan battaniyeye işlendi
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        TÜRK Patent ve Marka Kurumu tarafından coğrafi işaret alan, 350 yıldır Siirt tiftiğine has bir teknik ile dokunan Siirt battaniyesine, bu kez Leonardo Da Vinci'nin ünlü eseri Mona Lisa portresi işlendi.

        Tiftikten üretilen, 2003'te Türk Patent ve Marka Kurumu tarafından tescillenen Siirt battaniyesi, 350 yıldır Siirt tiftiğine has bir teknik ile dokunuyor. Siirt Üniversitesi Siirt ve Yöresi El Sanatları Araştırma ve Uygulama Merkezi bünyesinde kurulan atölyede de belli aşamalardan geçirilerek hazır hale getirilen tiftik, gelişen teknolojiye rağmen ustaları tarafından elle dokunarak battaniyeye dönüşüyor. Atölyede aynı zamanda tiftikle ilgili araştırma ve geliştirme çalışmaları gerçekleştirilerek gelecek nesillere aktarılması hedefleniyor. Önceki yıllarda yazı yazılamayan tiftik battaniyesine günümüzde artık portre ve manzara resimleri dokunabiliyor. Daha önce Osman Hamdi Bey'in Kaplumbağa Terbiyecisi ve Fatih Sultan Mehmet'in tablosunun dokunduğu battaniyeye, bu kez Leonardo Da Vinci'nin ünlü eseri Mona Lisa portresi işlendi.

        'GRAFİK TASARIM KURALLARINA UYGUN PANOLAR İŞLEYEBİLİYORUZ'

        Merkezin Öğretim Görevlisi Muhammed Keskin, Siirt tiftiğine has bir dokuma tekniği ile çalıştıklarını ifade ederek, "Yaklaşık 350 yıllık bir geçmişe sahip olan geleneksel Türk el sanatları içerisinde yerini almış, aynı zamanda coğrafi işaret ve tescil belgesini almış, TSE standartları dahilinde geliştirdiğimiz Siirt yöresine ait olan bu tiftik ürünlerini klasik dokuma yöntemlerini, motiflerini ve tekniklerinin tamamını revize ederek, modern ve çağdaş bir çizgiye kavuşturarak üniversitemiz bünyesinde kurmuş olduğumuz araştırma merkezi çalışmaları dahilinde geliştirip, son derece modern bir çizgiye kavuşturduk. Yazı yazılamaz durumdayken bugün portre, manzara dokuyabiliyoruz. Grafik tasarım kurallarına uygun panolar işleyebiliyoruz. Bunun son örneği de Mona Lisa tablosunun hem tüylendirilmiş hem de tüylendirilmemiş haliyle pano olarak, Özgür Harman'ın çalışmasıyla tezgahta dokuması yapıldı" diye konuştu.

        'İLLÜZYONİST TARZ VE PSİKOLOJİK BİR YAKLAŞIMLA DOKUNDU'

        Muhammed Keskin, "El sanatlarının daha çağdaş, daha modern ve daha dikkat çekici bir şekilde ilerleyen kuşaklara aktarılması için çalışmalara devam edeceğiz. Çalışmalarımızı elimizden geldiğince daha çağdaş, daha modern ve daha dikkat çekici bir şekilde mesleğe, sanata ve sanatın yok olmasına engel olacak şekilde, ilerleyen kuşaklara aktarılacak şekilde sürdürmeye devam edeceğiz. Mona Lisa tablosu, illüzyonist tarz ve psikolojik bir yaklaşımla Siirt battaniyesine dokundu. Ustamızın dokumuş olduğu tablonun klasik, alışılagelmiş, reel Mona Lisa tablosunu daha çok illüzyonist tarzla, psikolojik bir yaklaşımla stilize ederek, battaniye üzerindeki duruşunu göstermek istedik. Aslında Siirt Battaniyesi ve tiftiği ile neler yapılabileceğini göstermek istedik" diye konuştu.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Siirt haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Siirt Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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