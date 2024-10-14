Heyelan nedeniyle oluşan dalgalar, aracı baraj gölüne sürükledi

SİİRT'te Botan Vadisi Milli Parkı'nda meydana gelen heyelan, Veysel Eroğlu Ilısu Baraj Gölü'nde su seviyesinin aniden yükselmesine yol açtı. Oluşan dalgalar, göl kenarında park halindeki bir hafif ticari aracı suya sürüklerken, o anlar kameraya yansıdı.

Olay, 12 Ekim akşamı merkeze bağlı Zorkaya köyü yakınında meydana geldi. Ömer Akyüzlü ve 3 arkadaşı, balık avlamak amacıyla 34 UAS 20 plakalı hafif ticari araçla bölgeye gitti. Akyüzlü, aracını su kenarına park ettikten sonra balık tutmaya başladı. Bu sırada dağın yamacında heyelan oluştu. Toprak ve kaya parçaları baraj gölüne düşüp suyun seviyesini yükseltti. Oluşan dalgalar kıyıya vururken; Ömer Akyüzlü ve arkadaşları, suya kapılmamak için panikle kaçtı ancak park halindeki araç akıntıya kapıldı. Aracın kısa sürede kaybolduğu anlar, cep telefonu kamerasıyla kaydedildi. Görüntülerde, Akyüzlü ve arkadaşlarının kaçışı ve hızla yükselen suyun aracı sürüklediği görülüyor.