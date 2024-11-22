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        Minibüs, çöken yolda oluşan çukura düştü

        SİİRT'te seyir halindeki minibüs, yolun çökmesi sonucu oluşan çukura düştü.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 22.11.2024 - 14:34 Güncelleme: 22.11.2024 - 14:40
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        Minibüs, çöken yolda oluşan çukura düştü
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        SİİRT’te seyir halindeki minibüs, yolun çökmesi sonucu oluşan çukura düştü.

        Olay, öğle saatlerinde Afetevler Mahallesi'nde meydana geldi. Sürücüsünün ismi öğrenilmeyen bir kargo firmasına ait 56 AAC 002 plakalı minibüs, seyir halindeyken çöken yolda oluşan çukura düştü. Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine polis ve belediye ekipleri sevk edildi. Hasar gören minibüs, çekici yardımıyla çukurdan çıkarıldı. Yolun onarılması için ekipler çalışma başlattı.

        Galeri
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        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Siirt haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Siirt Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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