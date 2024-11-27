Siirt'te kar yağışı etkili oldu

SİİRT'in 3 ilçesinde yüksek kesimlerde kar yağışı etkili oldu, yolda kalan araçlar kurtarıldı.

Meteoroloji 15’inci Bölge Müdürlüğü tarafından yapılan karla karışık yağmur ve kar uyarısının ardından Şirvan, Pervari ve Eruh ilçelerinde etkili olan kar, yüksek kesimleri beyaza bürüdü. Yolların temizlenmesi için İl Özel İdaresi ve Karayolları ekipleri tarafından çalışma başlatıldı. Şirvan ilçesine bağlı Narlıkaya ile Cevizlik köyleri arasında hayvanların taşındığı bir araç, yolda kaldı. Kontrolden çıkarak yol kenarına kayan araç, Karayolları ekiplerinin çalışmasıyla saplandığı yerden çıkarıldı. Eruh-Şırnak karayolunda ise kontrolden çıkan bir TIR, kara saplandı. TIR, Karayolları ekiplerinin müdahalesiyle saplandığı yerden kurtarıldı.