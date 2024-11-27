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        Siirt'te kar yağışı etkili oldu

        SİİRT'in 3 ilçesinde yüksek kesimlerde kar yağışı etkili oldu, yolda kalan araçlar kurtarıldı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 27.11.2024 - 00:10 Güncelleme: 27.11.2024 - 00:15
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        Siirt'te kar yağışı etkili oldu
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        SİİRT'in 3 ilçesinde yüksek kesimlerde kar yağışı etkili oldu, yolda kalan araçlar kurtarıldı.

        Meteoroloji 15’inci Bölge Müdürlüğü tarafından yapılan karla karışık yağmur ve kar uyarısının ardından Şirvan, Pervari ve Eruh ilçelerinde etkili olan kar, yüksek kesimleri beyaza bürüdü. Yolların temizlenmesi için İl Özel İdaresi ve Karayolları ekipleri tarafından çalışma başlatıldı. Şirvan ilçesine bağlı Narlıkaya ile Cevizlik köyleri arasında hayvanların taşındığı bir araç, yolda kaldı. Kontrolden çıkarak yol kenarına kayan araç, Karayolları ekiplerinin çalışmasıyla saplandığı yerden çıkarıldı. Eruh-Şırnak karayolunda ise kontrolden çıkan bir TIR, kara saplandı. TIR, Karayolları ekiplerinin müdahalesiyle saplandığı yerden kurtarıldı.

        Karayolları yetkilileri sürücülere zorlu kış koşullarında tedbirli olmaları, kar lastiği ve zincir kullanmadan trafiğe çıkmamaları konusunda uyarılarda bulundu.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Siirt haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Siirt Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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