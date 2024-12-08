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        Siirt'te yaşayan Suriyelilerden havai fişekli kutlama

        SURİYE'de muhalif grupların başkent Şam'ın kontrolünü ele geçirmesinin ardından Siirt'te yaşayan Suriyeliler, havai fişekli kutlama yaptı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 08.12.2024 - 14:37 Güncelleme: 08.12.2024 - 14:40
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        Siirt'te yaşayan Suriyelilerden havai fişekli kutlama
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        SURİYE’de muhalif grupların başkent Şam’ın kontrolünü ele geçirmesinin ardından Siirt’te yaşayan Suriyeliler, havai fişekli kutlama yaptı.

        Muhaliflerin bu sabah Şam'da kontrolü sağlaması sonrası Siirt’te yaşayan Suriyeliler tarafından sevinçle karşılandı. 15 Temmuz Demokrasi Meydanı'nda toplanan yüzlerce Suriyeli, sevinç gösterisinde bulundu. Bazı Suriyeliler, havai fişek attı. Polis ekipleri, çevrede güvenlik önlemleri aldı.

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