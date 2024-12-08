Siirt'te yaşayan Suriyelilerden havai fişekli kutlama

Muhaliflerin bu sabah Şam'da kontrolü sağlaması sonrası Siirt’te yaşayan Suriyeliler tarafından sevinçle karşılandı. 15 Temmuz Demokrasi Meydanı'nda toplanan yüzlerce Suriyeli, sevinç gösterisinde bulundu. Bazı Suriyeliler, havai fişek attı. Polis ekipleri, çevrede güvenlik önlemleri aldı.

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