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        Siirt'te öğretmen, sobaya döktüğü jelin parlamasıyla yaralandı

        SİİRT'in Kurtalan ilçesinde öğretmen Ömer B.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 10.12.2024 - 18:09 Güncelleme: 10.12.2024 - 18:15
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        Siirt'te öğretmen, sobaya döktüğü jelin parlamasıyla yaralandı
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        SİİRT'in Kurtalan ilçesinde öğretmen Ömer B.K. (27), sobaya döktüğü tutuşturucu jelin parlamasıyla yaralandı.

        Olay, sabah saatlerinde Kurtalan ilçesine bağlı Aksöğüt köyü Aktepe mezrasında meydana geldi. Zeynep Evin İlkokulu'nda öğretmen Ömer B.K., iddiaya göre okuldaki sobayı tutuşturmak için tutuşturucu jel döktü. Jelin parlaması ile el ve yüz bölgesinden yaralandı. İhbarla olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. İlk müdahalenin ardından Kurtalan Devlet Hastanesi’ne kaldırılan öğretmen, daha sonra Diyarbakır Dicle Üniversitesi Tıp Fakültesi Yanık Ünitesi'ne sevk edilerek tedaviye alındı. Köksal'ın durumunun iyi olduğu öğrenilirken, olayla ilgili inceleme başlatıldı.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Siirt haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Siirt Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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