Siirt'te öğretmen, sobaya döktüğü jelin parlamasıyla yaralandı

SİİRT'in Kurtalan ilçesinde öğretmen Ömer B.K. (27), sobaya döktüğü tutuşturucu jelin parlamasıyla yaralandı.

Olay, sabah saatlerinde Kurtalan ilçesine bağlı Aksöğüt köyü Aktepe mezrasında meydana geldi. Zeynep Evin İlkokulu'nda öğretmen Ömer B.K., iddiaya göre okuldaki sobayı tutuşturmak için tutuşturucu jel döktü. Jelin parlaması ile el ve yüz bölgesinden yaralandı. İhbarla olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. İlk müdahalenin ardından Kurtalan Devlet Hastanesi’ne kaldırılan öğretmen, daha sonra Diyarbakır Dicle Üniversitesi Tıp Fakültesi Yanık Ünitesi'ne sevk edilerek tedaviye alındı. Köksal'ın durumunun iyi olduğu öğrenilirken, olayla ilgili inceleme başlatıldı.