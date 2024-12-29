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        Siirt'te, kar nedeniyle yolu kapanan yollar açıldı

        SİİRT'te etkili olan kar yağışı nedeniyle ulaşıma kapanan 18 köy, 1 mezra ve 3 üs bölgesinin yolu ekiplerin çalışmasıyla ulaşıma açıldı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 29.12.2024 - 15:33 Güncelleme: 29.12.2024 - 15:35
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        Siirt'te, kar nedeniyle yolu kapanan yollar açıldı
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        SİİRT’te etkili olan kar yağışı nedeniyle ulaşıma kapanan 18 köy, 1 mezra ve 3 üs bölgesinin yolu ekiplerin çalışmasıyla ulaşıma açıldı.

        Kentte etkili olan kar yağışı nedeniyle Şirvan, Pervari ve Eruh ilçelerine bağlı 18 köy, 1 mezra ve 3 üs bölgesinin yolu ulaşıma kapandı. Yolların açılması için İl Özel İdaresi Karla Mücadele ekipleri tarafından çalışma başlatıldı. Ekiplerin çalışmasıyla, kapanan yollar temizlenerek yeniden ulaşıma açıldı. Kayarak yoldan çıkan bazı araçlar da ekiplerin yardımıyla mahsur kaldıkları yerden kurtarıldı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Siirt haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Siirt Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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