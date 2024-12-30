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        Köpeklerden kaçarken kullandığı motosiklet, kamyonete çarptı; kurtarılamadı (2)

        'KARDEŞİMGİTT, BAŞKA CANLAR GİTMESİN'Siirt'te sokak köpeklerinin saldırısında kaçarken kullandığı motosikletin park halindeki kamyonete çarptığı kazada hayatını kaybeden Harun Erkuş'un cenazesi, otopsi işlemlerinin ardından yakınları tarafından teslim alınarak Şeyh Musa Mezarlığı'nda, gözyaşlarıyla toprağa verildi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 30.12.2024 - 15:05 Güncelleme: 30.12.2024 - 15:10
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        Köpeklerden kaçarken kullandığı motosiklet, kamyonete çarptı; kurtarılamadı (2)
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        ‘KARDEŞİMGİTT, BAŞKA CANLAR GİTMESİN’

        Siirt’te sokak köpeklerinin saldırısında kaçarken kullandığı motosikletin park halindeki kamyonete çarptığı kazada hayatını kaybeden Harun Erkuş’un cenazesi, otopsi işlemlerinin ardından yakınları tarafından teslim alınarak Şeyh Musa Mezarlığı’nda, gözyaşlarıyla toprağa verildi.

        Erkuş’un ağabeyi Fırat Erkuş (26), mahallede sokak köpeklerinin daha önce de arkadaşlarına saldırdığını belirterek, “Dün gece saat 03.30 sularında bakkaldan dönerken kardeşim, yolda köpeklerin saldırasına uğradı. O da köpek saldırısında dengesini kaybedip yere düşüp kafasını vuruyor. Ben de eve gittiğim zaman köpekler bize de saldırıyor, bir şey yapamıyoruz. Motorla, yürüyerek gidip geliyoruz. Bundan önce de orada bir kaza olmuştu. Bizim mahalleden bir arkadaşımıza köpekler saldırdı, ayağından yaralandı. Sürekli aynı olaylar oluyor yani. Benim kardeşim gitti, başla canlar gitmesin” dedi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Siirt haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Siirt Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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