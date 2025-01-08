Yaralıya şarj kablosu ile turnike; kaza kamerada

SİİRT’te hafif ticari araçla çarpışan motosikletteki 2 kişi yaralandı. Çevredekilerden biri, yaralıya şarj kablosu ile turnike yaparken, kaza güvenlik kamerasına yansıdı.

Kaza, dün öğle saatlerinde Aydınlar Caddesi’nde meydana geldi. Sürücüsü ve plakası öğrenilemeyen hafif ticari araç, dönüş için sola manevra yaptığı sırada karşı yönden gelen 56 AAU 456 plakalı motosiklet ile çarpıştı. Kazada, motosiklet sürücüsü ve arkasında oturan kişi yola savrulup yaralandı. Ayağında kırıklar oluşan bir yaralıya, çevredekilerden biri şarj kablosu ile turnike yapmaya çalıştı. İhbarla olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar, sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından Siirt Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırılarak tedaviye alındı.