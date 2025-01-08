Domuz saldırısından kaçarken uçurumdan düştü, askeri helikopterle hastaneye ulaştırıldı

Olay, akşam saatlerinde Eruh ilçesi Dadaklı köyü Mazı Tepe bölgesinde meydana geldi. Hayvan otlatırken domuz sürüsünün saldırısına uğrayan Hasan Toprak, kaçmaya çalışırken uçurumdan düşerek yaralandı. Yakınlarının durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirmesinin ardından Siirt Valiliği koordinesinde, bölgeye jandarma komandolar, güvenlik korucuları ve sağlık personelinden oluşan kurtarma ekibi yönlendirildi. Toprak buradaki ilk müdahalesinin ardından askeri helikopterle Siirt Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne sevk edilerek, tedaviye alındı. Toprak’ın sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

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