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        Domuz saldırısından kaçarken uçurumdan düştü, askeri helikopterle hastaneye ulaştırıldı

        SİİRT'in Eruh ilçesinde domuz saldırısından kaçarken uçurumdan düşen Hasan Toprak, askeri helikopterle hastaneye kaldırıldı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 08.01.2025 - 20:14 Güncelleme: 08.01.2025 - 20:20
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        Domuz saldırısından kaçarken uçurumdan düştü, askeri helikopterle hastaneye ulaştırıldı
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        SİİRT'in Eruh ilçesinde domuz saldırısından kaçarken uçurumdan düşen Hasan Toprak, askeri helikopterle hastaneye kaldırıldı.

        Olay, akşam saatlerinde Eruh ilçesi Dadaklı köyü Mazı Tepe bölgesinde meydana geldi. Hayvan otlatırken domuz sürüsünün saldırısına uğrayan Hasan Toprak, kaçmaya çalışırken uçurumdan düşerek yaralandı. Yakınlarının durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirmesinin ardından Siirt Valiliği koordinesinde, bölgeye jandarma komandolar, güvenlik korucuları ve sağlık personelinden oluşan kurtarma ekibi yönlendirildi. Toprak buradaki ilk müdahalesinin ardından askeri helikopterle Siirt Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne sevk edilerek, tedaviye alındı. Toprak’ın sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Siirt haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Siirt Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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