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        Siirt'te yangın çıkan daire, kullanılamaz hale geldi

        SİİRT'in Eruh ilçesinde 3 katlı binanın 2'nci katındaki dairede çıkan yangın, itfaiyenin müdahalesiyle söndürüldü.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 06.03.2025 - 13:38 Güncelleme: 06.03.2025 - 13:40
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        Siirt'te yangın çıkan daire, kullanılamaz hale geldi
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        SİİRT'in Eruh ilçesinde 3 katlı binanın 2'nci katındaki dairede çıkan yangın, itfaiyenin müdahalesiyle söndürüldü. Daire kullanılamaz hale geldi.

        Fatih Mahallesi'ndeki 3 katlı binanın 2'nci katındaki Esen Sevgin'e ait dairede öğle saatlerinde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. İhbarla olay yerine itfaiye, sağlık, polis ve Eruh Arama ve Kurtarma (ERKUT) Derneği ekipleri sevk edildi. Yangın, ekiplerin müdahalesiyle söndürüldü. Daire kullanılamaz hale gelirken, yangının çıkış nedeni araştırılıyor.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

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