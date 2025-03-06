Siirt'te yangın çıkan daire, kullanılamaz hale geldi

Fatih Mahallesi'ndeki 3 katlı binanın 2'nci katındaki Esen Sevgin'e ait dairede öğle saatlerinde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. İhbarla olay yerine itfaiye, sağlık, polis ve Eruh Arama ve Kurtarma (ERKUT) Derneği ekipleri sevk edildi. Yangın, ekiplerin müdahalesiyle söndürüldü. Daire kullanılamaz hale gelirken, yangının çıkış nedeni araştırılıyor.

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