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        Devrilen motosikletin sürücüsü öldü (2)

        TÖRENLEUĞURLANDISiirt'te motosikletinin devrilmesi sonucu hayatını kaybeden Mücahit Beyhan'ın, 3'üncü Komando Tugayı Komutanlığı'nda görevli Astsubay Kıdemli Çavuş olduğu öğrenildi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 17.04.2025 - 14:53 Güncelleme: 17.04.2025 - 14:55
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        Devrilen motosikletin sürücüsü öldü (2)
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        TÖRENLEUĞURLANDI

        Siirt'te motosikletinin devrilmesi sonucu hayatını kaybeden Mücahit Beyhan'ın, 3'üncü Komando Tugayı Komutanlığı'nda görevli Astsubay Kıdemli Çavuş olduğu öğrenildi. Beyhan'ın cenazesi Siirt Eğitim ve Araştırma Hastanesi bahçesinde yapılan törenle memleketi Bursa'ya gönderildi. Törene, Vali Kemal Kızılkaya, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Uğur Özmen, İl Emniyet Müdürü Necmettin Öztürk, İl Sağlık Müdürü Erol Emre Ömür, Beyhan'ın silah arkadaşları ile vatandaşlar katıldı.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Siirt haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Siirt Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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